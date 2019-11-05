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 Экс-зам гендиректора завода "Маяк" пытался продать имущество "Укроборонпрома" за $2,5 млн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего чиновника одного из оборонных заводов концерна "Укроборонпром", который пытался заработать на продаже государственного имущества $2,5 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Экс-заместитель генерального директора завода "Маяк" обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по приобретению имущественного комплекса ОАО "Завод" Маяк" через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только $2 млн.

Правоохранители задержали бывшего заместителя гендиректора в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части вознаграждения в сумме $200 тыс.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). На территории завода и в помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района продолжаются обыски. Следователи также проверяют причастность к схеме нынешнего руководства завода.

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Экс-зам гендиректора завода Маяк пытался продать имущество Укроборонпрома за $2,5 млн, - СБУ 01
Экс-зам гендиректора завода Маяк пытался продать имущество Укроборонпрома за $2,5 млн, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3157908
 
 
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Еще один кандидат на высокое звание "враг народа".
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Не треба й квадратиків - навіть по пальцях рук видно, що бандюк
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Якщо не розстріляють, то на нього впаде метеорит. Або з'їсть не тих грибів. Або трапиться серцевий напад. Або якесь жахливе самогубство. Не можна так Бога гнівити!
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С директором завода Гавриловым должен был поделиться, но не фартануло. А кто назначал Гаврилова и чей это человек я писать не буду, бо забанят здесь.
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