 Экс-зам гендиректора завода "Маяк" пытался продать имущество "Укроборонпрома" за $2,5 млн, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Экс-заместитель генерального директора завода "Маяк" обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по приобретению имущественного комплекса ОАО "Завод" Маяк" через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только $2 млн.

Правоохранители задержали бывшего заместителя гендиректора в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части вознаграждения в сумме $200 тыс.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). На территории завода и в помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района продолжаются обыски. Следователи также проверяют причастность к схеме нынешнего руководства завода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Укроборонпроме" на сегодня уже заменили ТОП-10 чиновников, - Абромавичус



