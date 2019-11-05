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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:контрразведка (166) самолет (2254) хищение (452)

 В одной из воинских частей на Львовщине были похищены комплектующие и запчасти к МиГ-29, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Хищение и реализацию оборудования для военных самолетов блокировала на Львовщине Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Контрразведчики и следователи СБУ установили, что в одной из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам МиГ-29 для продажи. Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры. Правоохранители задержали фигурантов дела при передаче предпринимателю похищенного военного имущества.

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При обысках в домах и автомобилях злоумышленников изъято большое количество запасных частей и комплектующих к боевым самолетов МиГ-29, а также деньги, полученные незаконным путем.

В одной из воинских частей на Львовщине были похищены комплектующие и запчасти к МиГ-29, - контрразведка СБУ 01
В одной из воинских частей на Львовщине были похищены комплектующие и запчасти к МиГ-29, - контрразведка СБУ 02
В одной из воинских частей на Львовщине были похищены комплектующие и запчасти к МиГ-29, - контрразведка СБУ 03

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона.

Источник: https://censor.net.ua/p3157906
 
   
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"При обысках в домах и автомобилях злоумышленников изъято большое количество запасных частей и комплектующих к боевым самолетов МиГ-29"

В одній з військових частин на Львівщині було викрадено комплектуючі та запчастини до МіГ-29, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9457
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Це коли було? Бо з рік тому на Львівщині одне чудо розбарахолило Міг-29, так його всього лише перевели в іншу частину на Київщині без розголосу. І в тій частині на Київщині він примудрився знов вляпатись- демонтував запчастини з дорогоцінних металів. Взяли його на прохідній- от там і виплили його попередні походеньки.
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Идет война. Их расстреляют как врагов народа?
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Штучка с сопротивлениями похоже из старого радиоприемника.
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Местный музей радостно примет сие предметы(старины).
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Скупщикам драгметаллов пытались толкнуть, суки. На втором фото хорошо видны "желтые" микросхемы и к52-1.
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Ничего не изменилось со времён совка, в одной из в/ч в г.Лиепае были разворованы ЗИПы 5-ти изделий, по которым я приехал на доработку, каким-то тупым "прапором".
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"При обысках в домах и автомобилях злоумышленников изъято большое количество запасных частей и комплектующих к боевым самолетов МиГ-29"

В одній з військових частин на Львівщині було викрадено комплектуючі та запчастини до МіГ-29, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9457
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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