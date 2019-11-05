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 Партия автомобильных запчастей стоимостью 10 млн грн, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, изъята на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области изъяли из незаконного оборота крупную партию автомобильных запчастей, которые были ввезены в Украину вне таможенного контроля, и неучтенную наличность в национальной и иностранной валюте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Рубеж" и "Сеть" была установлена организованная группа лиц, осуществлявших ввоз в Украину без уплаты таможенных платежей крупных партий автомобильных запчастей, предназначенных для продажи через интернет на территории Украины. Указанные товары ввозились якобы для личного пользования граждан, измельченными партиями, которые не подлежат обязательному декларированию, и накапливались в складском помещении, принадлежащем одному из местных предпринимателей.

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На основании постановления суда проведен обыск в указанном помещении и домовладении одного из участников схемы. По результатам обысков из незаконного оборота изъята партия новых автомобильных запчастей известных торговых марок в ассортименте, автомобильные двигатели внутреннего сгорания, номерные знаки на автомобили иностранной регистрации, документы финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, причастного к указанной схеме, и черновые записи, свидетельствующие о реализации ТМЦ вне учета, а также 24 тыс. 740 евро, 8 тыс. 392 доллара США и 4 тыс. 240 гривен наличными, видеорегистратор и компьютерную технику.

Изъятые ТМЦ ориентировочной стоимостью 10 млн грн переданы на ответственное хранение. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные товары.

Партия автомобильных запчастей стоимостью 10 млн грн, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, изъята на Закарпатье 01
Партия автомобильных запчастей стоимостью 10 млн грн, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, изъята на Закарпатье 02
Партия автомобильных запчастей стоимостью 10 млн грн, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, изъята на Закарпатье 03
Партия автомобильных запчастей стоимостью 10 млн грн, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, изъята на Закарпатье 04
Партия автомобильных запчастей стоимостью 10 млн грн, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, изъята на Закарпатье 05

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3157892
 
   
 Топ комментарии
 
А про нелегальные АЗС? Их тьма и все работают...
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идет борьба с малым и средним бизнесом
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и убирают таким образом конкурентов - остаться должен - только один ,ну или максимум 3 ))
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!Партия автомобильных запчастей" Яких тільки партій не нарєєстрував мінюст! Партия автомобильных запчастей стоимостью 10 млн грн, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, изъята на Закарпатье - Цензор.НЕТ 7763
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От і Гончаруцький самокат створив власну партію.
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Вот и славно. Яременкам на женщин легкого поведения хватит.
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А всё так аккуратненько разложено!
И деньги и товар....
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Фігня якась! Операція "Рубеж" и "Сеть", бляха! В Харкові прямо напроти міської управи МВС, що на Центральному ринку, з лотків торгують контрабасним тютюном і всім до сраки! Ніхто не вимагає встановити їм РРО спитати ліцензію або документи на товар...
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А про нелегальные АЗС? Их тьма и все работают...
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Не ввоз и реализация, а ответственное хранение ввезенного гражданами. Партію автомобільних запчастин вартістю 10 млн грн, ввезених в Україну поза митним контролем, вилучено на Закарпатті - Цензор.НЕТ 6908
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копейки просто смешно. а скока проскочило в этот день?
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и убирают таким образом конкурентов - остаться должен - только один ,ну или максимум 3 ))
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насиженные места отживают у папередников где большие лаве крутятся
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Голосуйте за ПАЗ!!!(Партия автомобильных запчастей)-ценим каждого эвробляха.
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