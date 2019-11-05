 Партия автомобильных запчастей стоимостью 10 млн грн, ввезенных в Украину вне таможенного контроля, изъята на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Рубеж" и "Сеть" была установлена организованная группа лиц, осуществлявших ввоз в Украину без уплаты таможенных платежей крупных партий автомобильных запчастей, предназначенных для продажи через интернет на территории Украины. Указанные товары ввозились якобы для личного пользования граждан, измельченными партиями, которые не подлежат обязательному декларированию, и накапливались в складском помещении, принадлежащем одному из местных предпринимателей.

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На основании постановления суда проведен обыск в указанном помещении и домовладении одного из участников схемы. По результатам обысков из незаконного оборота изъята партия новых автомобильных запчастей известных торговых марок в ассортименте, автомобильные двигатели внутреннего сгорания, номерные знаки на автомобили иностранной регистрации, документы финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, причастного к указанной схеме, и черновые записи, свидетельствующие о реализации ТМЦ вне учета, а также 24 тыс. 740 евро, 8 тыс. 392 доллара США и 4 тыс. 240 гривен наличными, видеорегистратор и компьютерную технику.

Изъятые ТМЦ ориентировочной стоимостью 10 млн грн переданы на ответственное хранение. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные товары.











Продолжается следствие.