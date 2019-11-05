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 Начальник российского разведцентра Каменщиков уволен с должности из-за провала оперативной деятельности в Украине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ за последнее время разоблачили ряд агентов, работавших на 316-й разведывательный центр ГУ ГШ ВС РФ. За провалы в оперативно-служебной деятельности его начальник, капитан 1 ранга Петр Каменщиков, уволен с должности.

316-й Центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Его сотрудники принимали непосредственное участие в оккупации Российской Федерацией АР Крым в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на востоке Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевые группы для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины.

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Начальник российского разведцентра Каменщиков уволен с должности из-за провала оперативной деятельности в Украине, - контрразведка СБУ 01

Украинская контрразведка, начиная с 2014 года, успешно реализует мероприятия по прекращению этой противоправной деятельности российской спецслужбы через обнаружения, задержания и привлечения к уголовной ответственности агентов иностранной военной разведки. Только во время последнего обмена по схеме "35 на 35", который состоялся 7 сентября 2019 г., в РФ были переданы четыре уличенных контрразведкой и осужденных за государственную измену агентов 316-й РЦ ГУ ГШ ВС РФ, а именно:

Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969 г.р., гражданка Украины, военнослужащий Национальной гвардии Украины, задержана контрразведкой осенью 2017 года, осуждена по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины к 4 годам лишения свободы;

Начальник российского разведцентра Каменщиков уволен с должности из-за провала оперативной деятельности в Украине, - контрразведка СБУ 02

Кореновский Дмитрий Евстафьевич , 18.03.1972 г.р., гражданин Украины, задержан контрразведкой Службы безопасности Украины в июне 2018 года, находился под следствием по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины;

Начальник российского разведцентра Каменщиков уволен с должности из-за провала оперативной деятельности в Украине, - контрразведка СБУ 03
Начальник российского разведцентра Каменщиков уволен с должности из-за провала оперативной деятельности в Украине, - контрразведка СБУ 04

Федоров Виктор Андреевич , 18.07.1969 г.р., гражданин Украины, задержан контрразведкой Службы безопасности Украины в июне 2018 года, находился под следствием по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины;

Начальник российского разведцентра Каменщиков уволен с должности из-за провала оперативной деятельности в Украине, - контрразведка СБУ 05

Ломако Юрий Николаевич , 1961 г.р., гражданин Украины, бывший военнослужащий ВСУ, задержан контрразведкой Службы безопасности Украины в декабре 2018 года, осужден по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины к 5 годам лишения свободы.

Начальник российского разведцентра Каменщиков уволен с должности из-за провала оперативной деятельности в Украине, - контрразведка СБУ 06
Начальник российского разведцентра Каменщиков уволен с должности из-за провала оперативной деятельности в Украине, - контрразведка СБУ 07

По имеющимся у контрразведки данным, руководитель разведывательного подразделения капитана 1 ранга Петр Каменщиков, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства, за очевидный провал был уволен с занимаемой должности.

Соответственно решается вопрос о привлечении Каменщикова и других сотрудников центра, непосредственно задействованных в разведывательно-подрывной деятельности против Украины, к уголовной ответственности по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас одному из кураторов украинского направления 316-го РЦ ГУ ГШ ВС РФ капитану 3 ранга Алексей Аненко СБ Украины уже направила пакет документов с подозрением о совершении этого преступления. Получение им подозрения подтверждено международным почтовым сервисом.

Источник: https://censor.net.ua/p3157874
 
   
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А причем тут ВМФ? Звание у него такое, морское. Между прочим, руководитель Абвера, герр Канарис, тоже был не сухопутным. Он был Адмиралом.
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Расчитано на лохов. Военно-морские силы не занимаются разведкой.
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А причем тут ВМФ? Звание у него такое, морское. Между прочим, руководитель Абвера, герр Канарис, тоже был не сухопутным. Он был Адмиралом.
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да конечно . а разведданные получают глядя телевизор
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Начальник, этого ****** в Химках видал, деревянными членами торгует!
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За Свині порошенки.. Таке б було неможливим.. Паця все сам зливав москалям
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Не даёт инфы? Ужас. При Порошенко такого не было. Начальник российского разведцентра Каменщиков уволен с должности из-за провала оперативной деятельности в Украине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6615
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Пранкер "Джокер" опублікував своє листування від імені генпрокурора Руслана Рябошапки з нардепом Миколою Тищенко, в якому Тищенко зізнався, що депутатам від "Слуги народу" видають "зарплату" в конвертах.Відповідна інформація міститься на telegram-каналі пранкера.Пранкер Джокер провокує Тищенко на відверту розмову на цю тему і повідомляє депутату, що його однопартійці хотіли писати заяву про те, як він роздавав зарплату в парламенті, на що Тищенко всього лише уточнює: а чи багато їх було?Пранкер продовжує нарікати на депутатський корпус, наповнений зрадниками і стукачами і волає до Тищенко філософським питанням: "***..ть, ти розумієш рівень п@дарасів після того, як їм дали бабуки (видали зарплату в конвертах. - ред.), людей 20 пішло зливати інфу і стукати, це ті хто взяв головне".Тищенко продовжує бесіду "Я в школі на уроці історії запитав вчителя: чому не втримали Україну. Він говорив: я маленький, не розумів ... ось **** розумію".Генпрокурор повідомляє Тищенко, що його могли записати на відео в той момент, коли він роздавав гроші і просить його придумати щось, щоб особисто не роздавати депутатські гонорари. Тищенко просить поради, як це зробити. "Скажи пліз, зміну тактику"---------
а зебобики уже заплатили налоги с зарплат в конвертах?
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Повоюем немножко . (Аслан Масхадов )
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А по моєму в них чи в нього якраз все й получилось....
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