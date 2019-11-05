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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Здоровье граждан Украины, удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир", ухудшается, - Денисова. ФОТО

Состояние здоровья украинских политзаключенных Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова, удерживаемых на территории РФ и оккупированного Крым по подозрению в участии в запрещенной на территории РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", ухудшается.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Здоровье украинских политзаключенных - Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова - ухудшается. Согласно уточненной информации, Джемиль Гафаров, который содержится в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН России по Ростовской области находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации. Сервет Газиев, который находится в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области, имеет проблемы с кишечником и зубами. Он также нуждается в срочной госпитализации. Энвер Омеров и Асан Яников, которые находятся в ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю имеют проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного хирургического вмешательства", - рассказала она.

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"Срочно обратилась с соответствующей просьбой к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь. Джемиль Гафаров, Сервет Газиев, Энвер Омеров и Асан Яникова были задержаны по подозрению в участии в запрещенной на территории РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", - добавила Денисова.

Здоровье граждан Украины, удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму по подозрению в участии в Хизб ут-Тахрир, ухудшается, - Денисова 01
Здоровье граждан Украины, удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму по подозрению в участии в Хизб ут-Тахрир, ухудшается, - Денисова 02

Источник: https://censor.net.ua/p3157804
 
 
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Все поменяется,когда все узнают,что АхырЯн(Гуран)=Конец Горящего(огонь разрывается на неск.частей) первоначально был написан на одэри(огня муж=АзЭри-младший муж).И слова Янан Аз(Намаз)-Горящий младший (отсюда АзЯнская(Знаменская=Куретная б.Кремля)=АзерЯнская церковь в Харкове) и Гурбан все слова одэрские.Поэтому ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим др.)=Од(Аз)эрбэйджан стараются добить мировые правители.
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Здоровье граждан Украины, удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир", ухудшается...

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Никогда не слышал, чтобы в тюряге здоровье улучшалось....
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