 Здоровье граждан Украины, удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир", ухудшается, - Денисова. ФОТО

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Здоровье украинских политзаключенных - Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова - ухудшается. Согласно уточненной информации, Джемиль Гафаров, который содержится в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН России по Ростовской области находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации. Сервет Газиев, который находится в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области, имеет проблемы с кишечником и зубами. Он также нуждается в срочной госпитализации. Энвер Омеров и Асан Яников, которые находятся в ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю имеют проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного хирургического вмешательства", - рассказала она.

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"Срочно обратилась с соответствующей просьбой к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь. Джемиль Гафаров, Сервет Газиев, Энвер Омеров и Асан Яникова были задержаны по подозрению в участии в запрещенной на территории РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", - добавила Денисова.



