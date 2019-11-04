 В 2020 году Украина получит еще 10 французских вертолетов, - МВД. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на твиттер МВД, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра. Нацполиция, Госпогранслужба, ДСНС и Нацгвардия получат еще 10 вертолетов Н225, Н145, Н125", - сказал Аваков.

По его словам, в планах - открытие представительства Airbus в Украине.

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Фото: Аваков/Twitter