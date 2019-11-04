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 "Рік без Каті", - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк. ВИДЕО

Под офисом президента состоялась акция в годовщину смерти активистки Катерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Рік без Каті, - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк 01
Рік без Каті, - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк 02
Рік без Каті, - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк 03

Источник: https://censor.net.ua/p3157761
 
 
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А де ж ці БРАВІ Хльопчики з нацкорпусу , котрі Усюди бігали за Порохом і волали на увесь світ і ВСІМ зебілам у вуха : - А Хто ж убив Катю Гандзюк !! І гумових свиней розкидували ??
Що тепер коломойський грошей не платить - то й навіщо ж бігати і мітингувати !!!
А що зебіли мовчать ??? Прокурор тепер - ВАШОГО зелі - клована - чому справа не рухається - ГА ЗЕБІЛИ ????
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А как пели до выборов, что Порох ничего не делает и только они все порешают.
И что ? Пол года прошло с момента смены власти...
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