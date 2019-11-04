 "Рік без Каті", - под ОП прошла акция в честь годовщины гибели Гандзюк. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
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Що тепер коломойський грошей не платить - то й навіщо ж бігати і мітингувати !!!
А що зебіли мовчать ??? Прокурор тепер - ВАШОГО зелі - клована - чому справа не рухається - ГА ЗЕБІЛИ ????
И что ? Пол года прошло с момента смены власти...