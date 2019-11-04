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Все про:Италия (942) партия (456) украинцы (3035) Маркив (83)

 Живущие в Италии украинцы вступили в партию, помогающую защищать Маркива. ФОТОрепортаж

Активисты украинского общества вступили в политическое движение "Итальянские радикалы", чтобы вместе бороться за Виталия Маркива.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу представителя украинской общины в Италии Олеся Городецкого, 1-3 ноября в итальянском Турине проходил 18-й отчетно-выборный Конгресс итальянского политического движения "Итальянские радикалы". Хотя эта политическая формация не очень многочисленна, она известна своими политическими баталиями за справедливость и права человека. "Именно эта политическая сила совместно с адвокатом Раффаэле Делла Валле добилась пересмотра в апелляции судебного решения по делу известного телеведущего Энзо Тортора, который безосновательно был осужден за принадлежность к мафии на основании показаний самих мафиози. Энзо Тортора был оправдан, а его дело стало символом плохого судопроизводства", - уточняется в сообщении.

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Впервые в истории политической силы в ее ряды вступили 9 представителей украинской общины Италии. "Главным мотивом, побудившим украинцев присоединиться к "Итальянским радикалам" стала позиция этой политсилы по делу Виталия Маркива. Ведь радикалы были единственной политической формацией, которая публично заявила об абсурдности этого дела и объявила о борьбе за справедливость и освобождение Маркива. Другим мотивом стала активная борьба радикалов с путинским режимом и поддержка Украины. Во время последнего визита Путина в Рим, например, было только две акции протеста: украинской общины и радикалов", - отмечает Городецкий.

По его информации, три дня в Турине говорилось о деле Маркива. В конгрессе приняли участие двое итальянских сенаторов и политики разного уровня. Эта тема освещалась в СМИ.

По итогам работы Конгресса была принята резолюция, в которой много внимания уделено теме Маркива. Новоизбранное руководство партии заявило, что будет продолжать бороться за справедливость в этом деле. На Конгрессе в Национальный комитет, руководящий орган политического движения, были избраны два представителя украинской делегации.

Городецкий подчеркивает, что "Итальянские радикалы" - единственная политическая сила, которая существует только за счет членских взносов. Каждый участник платит ежегодно 200 евро взноса. Это позволяет радикалам быть абсолютно независимыми.

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Фото: facebook.com/oles.horodetskyy

Источник: https://censor.net.ua/p3157685
 
 
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А відома Олена "Єлена" вступила до партії капітулянтів України.
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З мови зняли Живущие в Италии украинцы вступили в партию, помогающую защищать Маркива - Цензор.НЕТ 3008 І ще там якась "bbc" з номером. Обидві синьйори чи дешевим к'янті зловживають, чи від спагетті їх так пучить...
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Про спагеті не знаю, але вона хоче локшину із своїх вух чіпляти іншим зебілам.
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Радует что есть неравнодушные итальянцы. Судя по сумме взносов, шансов попасть во власть нет .
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