 "Руслан, он уже умер! Ты шо дурак?!" - в Ирпене мужчина избил металлической палкой и обстрелял из пистолета своего соседа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Около 21 часов в полицию поступило сообщение о том, что на пороге дома по улице Севериновская лежит избитый мужчина. На вызов оперативно прибыли группа реагирования патрульной полиции и наряд полиции охраны.

На месте происшествия мужчине оказали неотложную помощь медики. Им оказался 46-летний местный житель. Его с многочисленными травмами головы и переломом челюсти доставили в больницу.

"Полицейские сразу же опросили очевидцев происшествия, обследовали прилегающую территорию, провели ряд необходимых мероприятий и установили личность, которая обоснованно подозревается в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Злоумышленником оказался 42-летний житель Ирпеня", - говорится в сообщении.

Установлено, что конфликт между жителями многоквартирного дома возник у входа в подъезд - не разминулись в дверях. Злоумышленник набросился на мужчину, избил его металлической палкой и обстрелял из пистолета. Оружие нападающий затем спрятал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и кинологи. У квартиры, где проживает злоумышленник, в электрощитовой, полиция с помощью служебной собаки обнаружила вещественное доказательство - пистолет "Форд12Р". Как выяснилось, пистолет не его, а принадлежит умершему человеку.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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