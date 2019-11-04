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Все про:Одесса (5711) патрульная полиция (1338)

 Патрульные задержали в Одессе мужчину, который угрожал прохожим пистолетом. ФОТО

Патрульные задержали 42-летнего мужчину, который ночью гулял по Одессе с оружием и угрожал прохожим.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Патрульные задержали в Одессе мужчину, который угрожал прохожим пистолетом 01

"Сегодня ночью патрульные получили сообщение о том, что в районе Николаевской дороги ходит неизвестный мужчина, пристает к прохожим и угрожает предметом похожим на оружие", - сказано в сообщении.

Патрульные задержали в Одессе мужчину, который угрожал прохожим пистолетом 02

Правоохранителям удалось успокоить мужчину, после чего он положил оружие на землю. 42-летнего мужчину задержали, на место происшествия вызвали следователей для установления всех обстоятельств дела.

В действиях мужчины усматривается уголовная ответственность по ст.296 КУоАП (хулиганство).

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Источник: https://censor.net.ua/p3157619
 
 
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Отпустят . Еще и премию выпишут за счет налогоплательщиков .
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что вы будете делать когда все с оккупированной территории будут свободно расползаться по всей территории, а там уже и граждане будут рефии.
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Может и зажигалка, но подкинут настоящее(у них полно) и отправится угрожать зэкам в камере.... угрожать что упадет задом на них, мужик плотный а там еще откормят до размеров Корявого депутата

Жаль что нету закона об оружии, или как там - 20 прохожих с предметами похожими на пистолеты против мущинки в штанах весом 5 килограмм Патрульные задержали в Одессе мужчину, который угрожал прохожим пистолетом - Цензор.НЕТ 5499
(и с предметом похожим на пистолет в жёппе)
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