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Все про:Вишневое (20) Нацполиция (10345) флаг (683) хулиганство (267)

 Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

В г. Вишневое Киевской области 44-летний россиянин повредил флагшток с флагом ОУН возле памятника "Небесной Сотни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

На место происшествия сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции. На правонарушителя указал свидетель, который заметил вандала из окна своей квартиры и сразу вызвал полицию.

Выяснилось, что повредил флагшток 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в село Святопетровское. Иностранец имеет вид на постоянное место жительства в Украине.

"Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой "полет", что для него просто играет громко музыка", - отметили в полиции.

Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали карету скорой помощи, мужчину доставили в больницу с травмами тела.

В отношении правонарушителя работники полиции составили административный проткала по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Сейчас в Государственной миграционной службе Украины готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

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Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция 01
Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3157611
 
 
 Топ комментарии
 
А я знаю куда этому винторогому скоту этот флагшток нужео вставить...
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Тварь кацапская -- садить и делать визовый вьезд Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 18
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Не бризкайся лайном,лайномет свинарний.
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Бидло це тільки зелепупи, доказ тобі це спілкування зебіла з бійцями в Золотому.
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Кому що, а %обнутому соєвому боту - тільки б против української влади какашкою кинути з будь-якого приводу.
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тільки б против української влади какашкою кинути з будь-якого приводу.

влада не українська
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этих кацапчегов свинолюди понавозили, оно не может быть за Зе априори... депортировать на родину урода и всех делов, можно на 15-ть суток посадить улицы убирать
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А як тобі вдається з Сєга-Мєга заходити на цензор?
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А я знаю куда этому винторогому скоту этот флагшток нужео вставить...
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менты выбросили кацапчика в окно - респект им
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смердюче кацапське лайно, щоб тобі руки повикручувало, мразота
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Организаторы РМ заявили о полном запрете определённой символики. И речь не только об официально запрещённой на территории РФ, но и о тех флагах и траспарантах, с которыми зигамёты заливали кровью оккупированные территории Украины и сеяли вражду против Славян, начиная с 2014-го.Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9087
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Власовский флаг забыли еще внести в этот список)
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Флаг своей страны сложно внести в список запрещенных...если я прявильно понял, что РМ - это "русский марш".
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Гнать взашей русишвайна, а перед тем навалять люлей.
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Щоб таке зробити треба бути або кацапом або...хворим кацапом.
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Он то плакал, то смеялся,
то щетинился как еж,
Он над нами издевался.
Ну сумасшедший, что возьмешь?(с)
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Та да.
«Сумашсшедшіє» вони, коли їх ловлять...І Боїнг штурмовик збив, і «іхтамнєт»...
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Ану, багато зараз буде тут: «Надо понять і простіть, брата» ?
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Кстати, зЕлупени, а чего зЕ не ввёл визовый режим с рашкой? Неужели он такой же, как и борыга?!
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А какая музыка никто видимо не догадался выяснить. Может авторские права нарушены- вот ещё одна статья.
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«Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю... о "красоте" нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...». - Толстой А.К. Из письма другу Б. М. Маркевичу 26 апреля 1869 года. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - М., 1964 ... . https://uploads.disquscdn.com/images/770da99c731deffc8a42db62708862f653a03f8bfa47f9829cb5c041d8037146.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1c2450eacb88edc77fef1e0560fd9adc184a3e9fb404ff55d8ecf5b9df793518.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png
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я думаю он полез на флагшток за флагом тот не выдержал и гепнул рашкована сракой об асфальт Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6582 Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6582 Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6582
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Надо бы штук шесть-семь таких следственных экспериментов провести.
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І ніхто йому голову не зламав?
Втім, кацапня при блазні розпоясалася, далі буде
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А чому депортувать, а не обмінять на наших в"яізнів цю потвору?
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кацапи при зеленкісу почувають себе в Україні наче в рідних болотах сисранської губернії чім далі тим нахабніше...
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Стесняюсь спросить... Я правильно понял статью? Этот руССке случайно выпал с третьего этажа полицейского управления?

Если да, то респект полицейским!
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спасибо милицаям, что в окно выбросили урода
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Судячи з поведінки звичайний рядовий москаль.
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Не подобається український прапор ОУН ?
То впєрьод, к родним флаґам !
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Даааа, понаехало при ЗЕлёной плесени в Украину парашного отребья.
Провести химическую кастрацию, и выдворить в радЁмые пенаты, ентого пензюка.
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Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж, Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь? ВС Висоцький.
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«Он лєтєл і смєялся», отмєтілі в поліціі»

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Боже , закройте эту свиноферму ботов пороха которые топят против Зе
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да пусть пишут. они только омерзение к себе и к Пе вызывают. 8% было, 0,8% станет.
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Тіпа, нєлох нормальний пасажир сорока двох років? Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2036
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"Полицейским мужчина объяснил свой "полет", что для него просто играет громко музыка"(с). Жаль, не выложили саундтрек! Может пригодиться, на будущее.
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надеюсь правоохоронци догадаются винторогому руки поламать и сказать что ето он сам повредил во время прыжка
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Может то депутат Госдуры приехал проинспектировать ОП ? Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8429
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правильно сделали, что выпрыгнули кацапа из окна
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Надо было его вниз головой "выпрыгнуть". Меньше возни было бы.
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Вся Россеюшка в одном предложении: "когда вышел в коридор за естественными потребностями"(с) Росіянин зламав флагшток з прапором ОУН на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2756
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НЕМЕДЛЕННО ЗАБРАТЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО И ДЕПОРТИРОВАТЬ !!!
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Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж -
Он над нами издевался...
Ну сумасшедший - что возьмёшь!
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Правильно.
Вместо того, что бы арестовать свинью кацапскую, впаять тюремный срок и потом обменять - "ходатайство о лишении вида на жительство".
Страна идиотов.
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І чому я не здивований. Скоро біля Ради в Києві будуть зривати українські прапори, а команда зе буде хлопати в долоні.
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