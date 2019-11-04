 Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

На место происшествия сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции. На правонарушителя указал свидетель, который заметил вандала из окна своей квартиры и сразу вызвал полицию.

Выяснилось, что повредил флагшток 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в село Святопетровское. Иностранец имеет вид на постоянное место жительства в Украине.

"Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой "полет", что для него просто играет громко музыка", - отметили в полиции.

Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали карету скорой помощи, мужчину доставили в больницу с травмами тела.

В отношении правонарушителя работники полиции составили административный проткала по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Сейчас в Государственной миграционной службе Украины готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

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