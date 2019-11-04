 Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.
На место происшествия сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции. На правонарушителя указал свидетель, который заметил вандала из окна своей квартиры и сразу вызвал полицию.
Выяснилось, что повредил флагшток 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в село Святопетровское. Иностранец имеет вид на постоянное место жительства в Украине.
"Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой "полет", что для него просто играет громко музыка", - отметили в полиции.
Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали карету скорой помощи, мужчину доставили в больницу с травмами тела.
В отношении правонарушителя работники полиции составили административный проткала по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП.
Сейчас в Государственной миграционной службе Украины готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.
влада не українська
Красава.
то щетинился как еж,
Он над нами издевался.
Ну сумасшедший, что возьмешь?(с)
«Сумашсшедшіє» вони, коли їх ловлять...І Боїнг штурмовик збив, і «іхтамнєт»...
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«Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю... о "красоте" нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...». - Толстой А.К. Из письма другу Б. М. Маркевичу 26 апреля 1869 года. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - М., 1964 ... . https://uploads.disquscdn.com/images/770da99c731deffc8a42db62708862f653a03f8bfa47f9829cb5c041d8037146.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1c2450eacb88edc77fef1e0560fd9adc184a3e9fb404ff55d8ecf5b9df793518.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png
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Втім, кацапня при блазні розпоясалася, далі буде
Если да, то респект полицейским!
То впєрьод, к родним флаґам !
Провести химическую кастрацию, и выдворить в радЁмые пенаты, ентого пензюка.
То щетинился как ёж -
Он над нами издевался...
Ну сумасшедший - что возьмёшь!
Вместо того, что бы арестовать свинью кацапскую, впаять тюремный срок и потом обменять - "ходатайство о лишении вида на жительство".
Страна идиотов.