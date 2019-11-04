 Грибник нашел тайник с гранатометами и патронами к АК в лесопосадке на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.
44-летний мужчина сразу сообщил о находке в полицию.
Событие произошло 2 ноября у с. Дослидное Днепровского района. На место выехала следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции. В свертке полицейские обнаружили 2 гранатомета типа "Муха" и 110 патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова.
Оружие изъяли и направили на экспертизу. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника, который спрятал огнестрельное оружие и патроны.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.263 УК (Незаконное обращение с оружием. - Ред.)
я бы очень задумался - сообщать ли. вполне возможно шо понадобятся - Беню то вышвырнули с Днепра, так что х.з. захочет ли он опять защищать...
Дніпру нічого не загрожувало, для будзи там рускіх замало, лише 17%, на відміну від Донецька з Луганськом де їх було 30-40%, та Харкова, де їх було понад 30%. Крім того, він далекувато від кордону і кацапам складно було забезпечити "туристичну підтримку".
Шкода шо в Дніпрі не Ахмєтка рулив - от віН захистив би, як Донецьк і решту Днобасу
У нас участковый на улице присмотрел беззащитного человека, пришел с "коллегами", подложил в сарай гранату, мужику условный срок с вычетом из пенсии, (садить наверное посовестились) участковому звание кОпытана...
В печку засунул и в школу пошел.
Бабушка вечером печку топила... Много народу ее хоронило.
а муху навіть я б не брав, бо це вже смердить підготовкою теракту.
Щось дуууууже часто почали "знаходити". І завжди ілюструють одними й тими самими знімками.