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Все про:боеприпасы (1282) Днепропетровщина (1425) оружие (3789) Нацполиция (10345)

 Грибник нашел тайник с гранатометами и патронами к АК в лесопосадке на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

Житель Днепропетровщины во время сбора грибов в лесопосадке обнаружил тайник с армейским оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

44-летний мужчина сразу сообщил о находке в полицию.

Событие произошло 2 ноября у с. Дослидное Днепровского района. На место выехала следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции. В свертке полицейские обнаружили 2 гранатомета типа "Муха" и 110 патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова.

Оружие изъяли и направили на экспертизу. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника, который спрятал огнестрельное оружие и патроны.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.263 УК (Незаконное обращение с оружием. - Ред.)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ходе расследования факта стрельбы 25 октября в Харькове обнаружен еще один тайник с оружием, - Нацполиция

Грибник нашел тайник с гранатометами и патронами к АК в лесопосадке на Днепропетровщине, - Нацполиция 01
Грибник нашел тайник с гранатометами и патронами к АК в лесопосадке на Днепропетровщине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3157602
 
 
 Топ комментарии
 
Іцик Клопомойський ЗАВЖДИ захищав лише власну кишеню. Він - головний злодій України.
Дніпру нічого не загрожувало, для будзи там рускіх замало, лише 17%, на відміну від Донецька з Луганськом де їх було 30-40%, та Харкова, де їх було понад 30%. Крім того, він далекувато від кордону і кацапам складно було забезпечити "туристичну підтримку".
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Ну хто ж так зброю зберігає? Вуха надерти тому господарю..😕
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Хто, Бєня - захисник Дніпра?!! - Я вас прошу лише не повторюйте тут ці бздури для зебілів
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хороший масленок - мертвый масленок©)

я бы очень задумался - сообщать ли. вполне возможно шо понадобятся - Беню то вышвырнули с Днепра, так что х.з. захочет ли он опять защищать... Грибник нашел тайник с гранатометами и патронами к АК в лесопосадке на Днепропетровщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3941
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Мобілізуємо усіх зепатологоанатомів, які будуть захищати Дніпро
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Іцик Клопомойський ЗАВЖДИ захищав лише власну кишеню. Він - головний злодій України.
Дніпру нічого не загрожувало, для будзи там рускіх замало, лише 17%, на відміну від Донецька з Луганськом де їх було 30-40%, та Харкова, де їх було понад 30%. Крім того, він далекувато від кордону і кацапам складно було забезпечити "туристичну підтримку".
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Точно - головний злодій для сої то вже не Ахметов, не Медведчук, не Портнов, а...Коломойша, який на відміну від тієї трійці, у 2014му досить сильно допомогав і ВСУ, і добробатам. Чому головний злодій? А тому, що задвинув "святого петра", на якого соєва шваль молиться. Як зазвичай, соя переплутала інтереси України із інтересами Порошка.
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Хто, Бєня - захисник Дніпра?!! - Я вас прошу лише не повторюйте тут ці бздури для зебілів
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Ну то значить ПОП - злий, хоч і православний раз нахвалював ту Бєню, так?
Шкода шо в Дніпрі не Ахмєтка рулив - от віН захистив би, як Донецьк і решту Днобасу Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7091
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нормальные оперативники что бы предпринимали или засаду или камеры или еще что потому что не остановленные и не наказанные преступники будут продолжать свое.Задрало это фанфаронство!
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Не факт що то Аперативники и не положили звёздочки на погоны ради...
У нас участковый на улице присмотрел беззащитного человека, пришел с "коллегами", подложил в сарай гранату, мужику условный срок с вычетом из пенсии, (садить наверное посовестились) участковому звание кОпытана... Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5859
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((и вот зачем лазить та - это для партизан - моника может нас всех сдать - нехорошо)))
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"Партизаны" в основном потом всплывают где-то в Киеве при переделе имущества, когда надо в чей-то ресторан с гранатомета шмальнуть.
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Маленький мальчик гранату нашел,

В печку засунул и в школу пошел.
Бабушка вечером печку топила... Много народу ее хоронило.
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Для чого здавати, можна було просто переховати, в смутні часи ж живемо.
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2 АК с магазинами и патроны я думаю он перепрятал давно, а потом через пару дней решил заявить про рпг ибо рпг оно ж сыкотно в лесу в котором грибы собираешь того глядишь #бнет самому не надо вот пусть и забирают, а за это время и патрончики вскрытые подржаветь успели Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1991
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Патрони, їх цінність не висока, коли є дозвіл на зброю пішов собі купив у мисливському магазині. АК то річ хороша його так просто не купиш. Та і муху можна не віддавати, коли в гарному стані.
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5.45х39??????? у магазині????? дозвіл????назви мені хоч один мисливський карабін під 5.45,
а муху навіть я б не брав, бо це вже смердить підготовкою теракту.
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Ну хто ж так зброю зберігає? Вуха надерти тому господарю..😕
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а ты уверен что они так и сберегались(и в такой комплектации) до того как их нашел грибник? Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1924
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він порушив перше правило грибніка
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А на Дніпровщині хіба ростуть гриби? Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7461
Щось дуууууже часто почали "знаходити". Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8843 І завжди ілюструють одними й тими самими знімками.
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то не тайнік, просто викинули - он патрони корозія погризла
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Допустим, находят каждый 100-й таклй тайник. Это ж сколько ещё вокруг этой х=рни валяется. А сколько минных полей надо будет ещё разминировать... Десятилетия.
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Обнаружил и сорвал блестящую бравую операцию СБУ.
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полюбому з металошукачем чувак ходив) .а ментам сказав .що гриби збирав)
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Вата готовилась к новоотсоссии да обломилась...
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