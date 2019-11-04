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Все про:Госдума (981) Донбасс (19835) Золотое (134)

 Депутат Госдумы РФ Журавлев "инспектировал" разведение войск в подконтрольном наемникам РФ Золотом-5. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе подконтрольного террористам Золотого-5 Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "espreso.tv".

"Я смог убедиться, что на данный момент все условия соблюдаются. Впервые украинская сторона решила внезапно отвести войска. Действительно, их здесь нет. Мы посмотрели, и это так", - отметил он.

Как видно на обнародованных фото- и видеоматериалах, Журавлева сопровождали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Отмечается, что Журавлев находился там со своим визитом "официально", не прячась.

"Основная цель визита российского чиновника - собственными глазами увидеть, как выполняется абсолютное перемирие на Донбассе", - рассказывает журналист сепаратистского СМИ на видео.

Кроме того Журалев посетил среднюю школу №4, которая названа в честь местного террориста Романа Салькова.  Воевал в Казачьем полку Дремова. Ликвидирован 14 апреля 2016 года при подрыве "Урала" с боеприпасами в районе Калиново.

Отмечается, что Журавлев попал на оккупированную часть суверенной территории государства Украина через неподконтрольный участок границы с Россией. Соответствующего комментария украинского Министерства иностранных дел по этому поводу пока нет.

Согласно данным базы "Миротворец" Журавлев является одним из главных идеологов сепаратизма в Украине, участник организации референдума и последующей оккупации Крыма, один из организаторов незаконных формирований "ЛДНР" на территории Украины.

В начале 2014 года Журавлев координировал действия пророссийских радикалов Крыма, содействовавших оккупации полуострова военнослужащими Вооруженных Сил РФ.

Журавлев первым из членов российского парламента посетил оккупированные террористами районы Донецкой и Луганской областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Золотом продолжается зеркальное разведения сил: Нацполиция и Нацгвардия несут службу в усиленном режиме, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Депутат Госдумы РФ Журавлев инспектировал разведение войск в подконтрольном наемникам РФ Золотом-5 01
Депутат Госдумы РФ Журавлев инспектировал разведение войск в подконтрольном наемникам РФ Золотом-5 02
Депутат Госдумы РФ Журавлев инспектировал разведение войск в подконтрольном наемникам РФ Золотом-5 03

Источник: https://censor.net.ua/p3157590
 
 
 Топ комментарии
 
По нашей земле ходит мразь !
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ну таки грузины отвели войска в Абхазии по договору с рашей и через месяц абхазы с кацапами двинули в наступление - эти суки зелёные поступают точно также
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Видно , ты сейчас в зеркало глянул, точно подметил))
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.
Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.

- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
.

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

..

.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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То б то здасть Україну з потрохами без Всякого Тиску , чи шуму і пилу !Це було зрозуміло ще до виборів !! Бо не може людина яка народилась , вчилась , працювала в середовищі яничар бути Українським президентом ! В нього Не має Українських цінностей ні в голові , ні в душі ! От будь за яку ціну - Мир ! А те що за цим той російський мир Знищить Україну разом з українцями , то на те плювати : Кемська волоссть ? Забирайте...!
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Ещё один из племени выкормышей-ренегатов ходит по дорогой мне земле.... Нехорошо.
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Порошенко агент кремля, смерділи вони, тьфу нечисть зелена.
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зелебобики не суетитесь, шуметь не надо, шажок за шажком, посмотрите как ухмыляется депутат гос думы, действительно отдали кусок Украинской земли, флажки повесили теперь завезут туда казачков из растовских ******, а те очень девок *********, все по отработанному ранее сценарию.
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Патриоты обещали 10 тысяч патриотов. Но до сих пор сидят и срут на Цензоре.)
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а то разные - боевые диваны пецриотов до золотого не доезжают
да и страшно Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 2673 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 2673 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 2673 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 2673
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почему ***** не приехало на передовую? зелох в печали, так старался, так боролся с нациками, а приехала какая то шестёрка.
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пециками вся ветка засижена
свиноферма работает в усиленом режиме отбеливая обосраного хозяина
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и не говори уже и ольгинских подключили Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 7465 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 7465 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 7465 Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 7465
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https://youtu.be/TW6bL75bFHM

В Золотом появился российский флаг: что происходит

https://www.rbc.ua/static/img/f/a/facebook_com_ato_news_id25367_650x410_2_650x410.jpg
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Зеленский все делает для России и земли им отдает и санкции добивается с РФ снять. Путин ему медаль даст за это!
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Куда подевались местные зебилы? Уже не у кого и спросить про выдающиеся достижения когда-то гремевшей зе-команды.
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У Журавлева средиземноморский загар, какой молодец!
Не понимаю почему все так возбуждаются по поводу ЛДНР? Не будет никакой интеграции Донбасса в Украину, ничего не будет, потому как то, что хочет кремль недопустимо. Все происходящее включая "развод-отвод" просто ерунда....
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Теперь москали,возьмут за Уралом якесь забитое село и перевезут его население в Золотое.Расселят по брошенным хатам,а те будут волати,що то их земля,бо их деды тут жили.
Депутат Держдуми РФ Журавльов "інспектував" розведення військ у районі Золотого - Цензор.НЕТ 7514
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Капець. Вчительку з рідної кожному українцю школи 4 негайно інтегратувати в українську освіту. Ну там квартиру в Києві,дипломатичний паспорт,орден якийсь український.Ви подивіться на фото,як ця смілива українська в чтелька горделиво розмовляє з окупантами. А може ми всі в Україні дебіли і це не наша вчителька?
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Там что, северный полюс, что этот хер в пуховике? Боится простудить свои яйца?
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