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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5841) Киев (18147)

 Возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Серьезное ДТП с жертвами произошло в Киеве недалеко от ТЦ "Лавина". ВНИМАНИЕ! Просмотр видео и фото не рекомендуется для просмотра лицам не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТП.kiev.ua в Facebook.

"Смертельное ДТП в Киеве на окружной возле "Лавины": в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек, двое лежат на асфальте уже без признаков жизни, одному разорвало голову.  На место едут все экстренные службы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое поляков погибли, а украинец получил тяжелые травмы в результате ДТП в Польше

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook ДТП произошло на Кольцевой, неподалеку от поворота на Стеценко: "По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека".

Возле ТЦ Лавина произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли 01
Возле ТЦ Лавина произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли 02
Возле ТЦ Лавина произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли 03
Возле ТЦ Лавина произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли 04
Фото: ДТП.kiev.ua

Возле ТЦ Лавина произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли 05

Возле ТЦ Лавина произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли 06

Источник: https://censor.net.ua/p3157581
 
 
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сегодня по встречке, через двойную... с ребенком на передке гнал один....
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Пипец.... что там не то... ни дня без происшествий возле этого места....
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..просто сделали зебилам дорогу европейского уровня.. и не только зебилам..
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Там предельная концентрация донбасян, место их компактного проживания Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, двоє загинули - Цензор.НЕТ 9263
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Снова сфетофор не работал на выезде с Берковецкой на окрудную?
Если таки да...то не удивительно
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В какой еще столице Европы такое количество ДТП . Неужели нельзя оптимизировать трафик на дорогах и наказание за нарушение ПДД .
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Оптимизировать можно-по парным числам в одну сторону,по непарным в другую.
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Там нормальная развязка!
Либо сфетофор не работал...либо кто то быканул на скорости...не успел пролететь на мигающий...

Итог ГОРЕ...
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На это нужны деньги ...
А их проще украсть

+ культура вождения у нас явно не европейская...скорее ОРДЫНСКАЯ.
Половина водил даже знаков не знает...не говоря уже об умении их читать во время движения!
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Если полиция несколько лет кладет хер на контроль за ПДД, то сколько ни оптимизируй наказание, когда нет его неотвратимости, это просто пожелания.
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Aваков очень занят охраной режима. Ему некогда заниматься такой чепухой как контроль над соблюдением ПДД.
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При чем Аваков,если быдла на дорогах немеряно
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Аваков шо за тебя каждое утро за руль садится???
Или это Аваков не умеет поворотниками пользоватся? Знаки так же он не давал тебе выучить? Или это он подло жмет на газ под знак 50?
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Утро понедельника. Если в субботу добряче бухануть, то анализ крови кое-что покажет... А тут таки три трупа. Во, кошмарики...
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Если в субботу бухать а в воскресенье опохмеляться целый день то в понедельник подходить к машине не надо
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Та это- понятно. Но, даже если не опохмеляться, в воскресенье, то один хрен- будет положительная реакция, на бухло. Ну и... со всеми вытекающими.
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Да не будет там ничего, даже если в воскресение писяшку с утра бахнуть на опохмел. А если будет, то это уже печень плоха и плохо усваивает, тогда и выходит все дольше... в таких случаях и бухать вообще опасно.
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Ну, не знаю. Нас как-то портовые власти проверили, весь экипаж. А позавчера- было дело, бухали крепко. Ну и показал анализ, у всех, кто бухал. Правда, там какая-то допустимая хрень спасла. Не помню- какая именно. Но, не списали никого. Давненько было дело. Как сейчас бы на это посмотрели- не в курсе.
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