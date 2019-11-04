 Возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП: пять человек получили тяжелые травмы, трое погибли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТП.kiev.ua в Facebook.
"Смертельное ДТП в Киеве на окружной возле "Лавины": в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек, двое лежат на асфальте уже без признаков жизни, одному разорвало голову. На место едут все экстренные службы", - сказано в сообщении.
Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook ДТП произошло на Кольцевой, неподалеку от поворота на Стеценко: "По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека".
Если таки да...то не удивительно
Либо сфетофор не работал...либо кто то быканул на скорости...не успел пролететь на мигающий...
Итог ГОРЕ...
А их проще украсть
+ культура вождения у нас явно не европейская...скорее ОРДЫНСКАЯ.
Половина водил даже знаков не знает...не говоря уже об умении их читать во время движения!
Или это Аваков не умеет поворотниками пользоватся? Знаки так же он не давал тебе выучить? Или это он подло жмет на газ под знак 50?