 Audi влетела в BMW в Киеве: два человека погибли, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, на месте происшествия работают экипажи патрульных и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка. По предварительной информации, водитель "Ауди", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "БМВ".

В результате ДТП водитель "Ауди" и пассажир, сидевший на переднем сиденье, погибли на месте, еще двое пассажиров авто госпитализированы в реанимационное отделение.

По данному факту следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия. Назначен ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее о ДТП сообщил паблик ДТП.kiev.ua в Facebook.

"Смертельное ДТП в Киеве на окружной возле "Лавины": в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек, двое лежат на асфальте уже без признаков жизни, одному разорвало голову. На место едут все экстренные службы", - сказано в сообщении.

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Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook ДТП произошло на Кольцевой, неподалеку от поворота на Стеценко: "По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека".









Фото: ДТП.kiev.ua