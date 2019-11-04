 Audi влетела в BMW в Киеве: два человека погибли, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
По данным полиции, на месте происшествия работают экипажи патрульных и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка. По предварительной информации, водитель "Ауди", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "БМВ".
В результате ДТП водитель "Ауди" и пассажир, сидевший на переднем сиденье, погибли на месте, еще двое пассажиров авто госпитализированы в реанимационное отделение.
По данному факту следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Правоохранители проводят необходимые следственные действия. Назначен ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, ранее о ДТП сообщил паблик ДТП.kiev.ua в Facebook.
"Смертельное ДТП в Киеве на окружной возле "Лавины": в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек, двое лежат на асфальте уже без признаков жизни, одному разорвало голову. На место едут все экстренные службы", - сказано в сообщении.
Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook ДТП произошло на Кольцевой, неподалеку от поворота на Стеценко: "По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека".
Если таки да...то не удивительно
Либо сфетофор не работал...либо кто то быканул на скорости...не успел пролететь на мигающий...
Итог ГОРЕ...
А их проще украсть
+ культура вождения у нас явно не европейская...скорее ОРДЫНСКАЯ.
Половина водил даже знаков не знает...не говоря уже об умении их читать во время движения!
А дурень про вареники...
Или это Аваков не умеет поворотниками пользоватся? Знаки так же он не давал тебе выучить? Или это он подло жмет на газ под знак 50?
Многим ли понравится? че ты чешешь то - армия к быдлу летающему по дорогам как относится?
Следующий раз я просто забуду о твоём существовании.
ты с таким умным видом высераешь что следует тут делат и даешь совки, тойсть советики, что отправляйся ты на Путина.
и да - если я не питерский пригожинец - то шоб тебя тарантул укусил(после собаки динго, которая укусит после пендаля кенгуру)
Все погибшие - из Ауди. Судя по разбросу тел - все они непристегнутыми были.
Во второй авто, где ехали пристегнутые мужчина с ребенком - оба, слава Богу, живы.
Вже всі про неї забули. Нагадай)
В БМВ все целое - только передок помят об Ауди.