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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5841) Киев (18150)

 Audi влетела в BMW в Киеве: два человека погибли, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Серьезное ДТП с жертвами произошло в Киеве недалеко от ТЦ "Лавина". В результате столкновения двух автомобилей "БМВ" и "Ауди" два человека погибли, а еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами. Полицейские устанавливают механизм и причины аварии. ВНИМАНИЕ! Просмотр видео и фото не рекомендуется для просмотра лицам не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, на месте происшествия работают экипажи патрульных и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка. По предварительной информации, водитель "Ауди", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "БМВ".

В результате ДТП водитель "Ауди" и пассажир, сидевший на переднем сиденье, погибли на месте, еще двое пассажиров авто госпитализированы в реанимационное отделение.

Audi влетела в BMW в Киеве: два человека погибли, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы 01

По данному факту следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия. Назначен ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее о ДТП сообщил  паблик ДТП.kiev.ua в Facebook.

"Смертельное ДТП в Киеве на окружной возле "Лавины": в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек, двое лежат на асфальте уже без признаков жизни, одному разорвало голову.  На место едут все экстренные службы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое поляков погибли, а украинец получил тяжелые травмы в результате ДТП в Польше

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook ДТП произошло на Кольцевой, неподалеку от поворота на Стеценко: "По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека".

Audi влетела в BMW в Киеве: два человека погибли, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы 02
Audi влетела в BMW в Киеве: два человека погибли, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы 03
Audi влетела в BMW в Киеве: два человека погибли, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы 04
Audi влетела в BMW в Киеве: два человека погибли, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы 05
Фото: ДТП.kiev.ua

Audi влетела в BMW в Киеве: два человека погибли, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы 06

Audi влетела в BMW в Киеве: два человека погибли, еще двое с тяжелыми травмами госпитализированы 07

Источник: https://censor.net.ua/p3157581
 
 
 Топ комментарии
 
На это нужны деньги ...
А их проще украсть

+ культура вождения у нас явно не европейская...скорее ОРДЫНСКАЯ.
Половина водил даже знаков не знает...не говоря уже об умении их читать во время движения!
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Там предельная концентрация донбасян, место их компактного проживания Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, двоє загинули - Цензор.НЕТ 9263
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Хто про шо!))))
А дурень про вареники...
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там довго була погана дорога і в тому місяці зробили хорошу. Мабудь на радощах гнали ось і результат. Шкода людей
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сегодня по встречке, через двойную... с ребенком на передке гнал один....
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Пипец.... что там не то... ни дня без происшествий возле этого места....
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..просто сделали зебилам дорогу европейского уровня.. и не только зебилам..
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Там предельная концентрация донбасян, место их компактного проживания Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, двоє загинули - Цензор.НЕТ 9263
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Как тебе удалось через жопу родиться?
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Там нельзя развернуться через осевую - отбойники посередине дороги. ДТП на перекрестке.
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Снова сфетофор не работал на выезде с Берковецкой на окрудную?
Если таки да...то не удивительно
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В какой еще столице Европы такое количество ДТП . Неужели нельзя оптимизировать трафик на дорогах и наказание за нарушение ПДД .
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Оптимизировать можно-по парным числам в одну сторону,по непарным в другую.
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Там нормальная развязка!
Либо сфетофор не работал...либо кто то быканул на скорости...не успел пролететь на мигающий...

Итог ГОРЕ...
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Можно иначе оптимизировать: по четным числам ездят нормальные, по нечетным - остальные.
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Каждый считает себя нормальным. Очевидно, что даже вы, не смотря на такие предложения, себя нормальным мните
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Я пользуюсь исключительно общественным транспортом).
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Тогда по нечетным нормальные тоже выедут, в надежде на свободные дороги. Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, троє загинули - Цензор.НЕТ 4270
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На это нужны деньги ...
А их проще украсть

+ культура вождения у нас явно не европейская...скорее ОРДЫНСКАЯ.
Половина водил даже знаков не знает...не говоря уже об умении их читать во время движения!
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Зачем так сразу, может вы вовсе не дурень.
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если на то пошло - да! сраный совок обыдлил население, хотя и везде было высрано мирумир и мызамир(на заводах, которые выпускали "новички" и ядерные заряды Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, троє загинули - Цензор.НЕТ 4837 )
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Если полиция несколько лет кладет хер на контроль за ПДД, то сколько ни оптимизируй наказание, когда нет его неотвратимости, это просто пожелания.
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Aваков очень занят охраной режима. Ему некогда заниматься такой чепухой как контроль над соблюдением ПДД.
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При чем Аваков,если быдла на дорогах немеряно
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При том что органы называются правоохранительными, для того чтобы они охраняли право. Может, уволить этих, и нанять других, которые порядок на дорогах наведут.
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Аваков шо за тебя каждое утро за руль садится???
Или это Аваков не умеет поворотниками пользоватся? Знаки так же он не давал тебе выучить? Или это он подло жмет на газ под знак 50?
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За бездействие армии отвечает её командующий.
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ОК, завтра Аваков введет.... 3 года зоны за невключение поворотника, а за превышение на 5км. - забирать будут права на 5 лет и т.д.
Многим ли понравится? че ты чешешь то - армия к быдлу летающему по дорогам как относится?
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На первый раз питерский хам отправляется в спам.
Следующий раз я просто забуду о твоём существовании.
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обосрался тасманийский совок?

ты с таким умным видом высераешь что следует тут делат и даешь совки, тойсть советики, что отправляйся ты на Путина.
и да - если я не питерский пригожинец - то шоб тебя тарантул укусил(после собаки динго, которая укусит после пендаля кенгуру)

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Утро понедельника. Если в субботу добряче бухануть, то анализ крови кое-что покажет... А тут таки три трупа. Во, кошмарики...
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Если в субботу бухать а в воскресенье опохмеляться целый день то в понедельник подходить к машине не надо
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Та это- понятно. Но, даже если не опохмеляться, в воскресенье, то один хрен- будет положительная реакция, на бухло. Ну и... со всеми вытекающими.
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Да не будет там ничего, даже если в воскресение писяшку с утра бахнуть на опохмел. А если будет, то это уже печень плоха и плохо усваивает, тогда и выходит все дольше... в таких случаях и бухать вообще опасно.
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Ну, не знаю. Нас как-то портовые власти проверили, весь экипаж. А позавчера- было дело, бухали крепко. Ну и показал анализ, у всех, кто бухал. Правда, там какая-то допустимая хрень спасла. Не помню- какая именно. Но, не списали никого. Давненько было дело. Как сейчас бы на это посмотрели- не в курсе.
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Надо просто перестать ездить! С таким потоком наркоты в Украину выезжать из гаража нормальному человеку смерти подобно! Нарид раньше имел 2 машины на 100 человек и населения больше было!
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Хтось перевіряв вчергове теорію природнього відбору. Шкода що страждають нормальні люди.
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так буде і з продажем збої. як з продажою правов.
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Не совсем понятно как свяэать нелегальную продажу оружия и прав, с легальной и не соблюдением правил?
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собираются зброю продавать? или просто пернул??
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Каждый день промедления с применением драконовских мер к водителям приводит к значительным трагическим последствиям.Нужно наказание за нарушение ПДД,а инициаторам ДТП- вплоть до пожизненного.
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Это ЖЕСТЬ... Безумно жаль, если пострадали невинные люди- те, кто ничего не нарушал и не нёсся с бешеной скоростью, которым просто "повезло" утром в понедельник на своем пути встретить неадеквата..... Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, троє загинули - Цензор.НЕТ 1016 А вообще, очень странно. Машины вроде как не сильно изувеченные. Почему такой итог? Из-за того, что не были пристёгнуты?
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Я просмотрел видео, кликнув на "сообщении". Должен сказать, что у одной тачки вся левая сторона разрушена. Вот тут рекомендую кликнуть: Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ДТП.kiev.ua в Facebook.
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Пострадали все, но невиновные в БМВ как раз оба выжили - и мужчина, и ребенок. Очевидно, оба были пристегнутыми - подушки спасли.
Все погибшие - из Ауди. Судя по разбросу тел - все они непристегнутыми были.
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Это показатель работы рюкзаковской полиции.
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По місту швидкість була не меньше 100+. Навіщо? Де обіцяні Аваковим відіофіксатори швидкості на дорогах? Де система конфіскації автівок і позбавлення прав довічно? Хочеш випробувати свою автівку? Отримати адреналін? Їдь на автобан!
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Более детально, кстати, говорится о двух погибших и двух пострадавших.
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Я так понял - все погибшие - из машины-нарушителя, все были непристегнутыми и просто повылетали из авто на асфальт.
Во второй авто, где ехали пристегнутые мужчина с ребенком - оба, слава Богу, живы.
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Вот немчура - попридумывала разные там автомобили - ауди/шмауди/бмв чтобы украинцы гибли....
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Судя по повреждениям, Ауди ехало со стороны Стеценко, и получило в бок от БМВ, который очень быстро ехал по Палладина.
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Аваков, а що там із системою автоматичної фіксації порушень ПДР???
Вже всі про неї забули. Нагадай)
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от цікаво скільки з них було пристібнуто? По самим машинам я б не сказав, що вони сильно пошкоджені.
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у ауди отсутствуют колеса. Подушки безопасности не сработали. Ну и судя по всему - пассажиры были не присегнуты. Суицидники.

В БМВ все целое - только передок помят об Ауди.
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На цьому перехресті часто не працює світлофор. Я сам пару разів попадав на таку ситуацію. Перетнути по 4 смуги двох напрямків можливо, але страшно.
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в Ауди подушки безопасности не сработали. И водители были не пристегнуты.
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