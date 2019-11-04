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 Житель Закарпатья пытался переправить 12 нелегальных мигрантов на территорию Украины, - Нацполиция. ФОТО

В селе Горонглаб Береговского района на расстоянии 300 метров от государственной границы Украины пограничники обнаружили группу иностранцев, которые намеревались пересечь границу в сопровождении закарпатца. На месте происшествия работают сотрудники Береговского отдела полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

3 ноября около 18.35 на линию "102" поступило сообщение от работников Государственной пограничной службы о том, что их наряд в 300 метрах от линии государственной границы задержал группу мигрантов.

Установлено, что группу иностранцев сопровождал 36-летний житель г. Берегово. У мигрантов не было при себе никаких документов, удостоверяющих их личность и которые давали бы право находиться на территории нашего государства.

"В действиях закарпатца усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Сейчас с мужчиной работают полицейские", - говорится в сообщении.

Иностранцев доставлены в пункт временного содержания нелегальных мигрантов Мукачевского пограничного отряда. В полиции выяснят причины, обстоятельства и основания их пребывания на территории Закарпатья.

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Житель Закарпатья пытался переправить 12 нелегальных мигрантов на территорию Украины, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3157579
 
 
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Вот это поворот! обычно Сусанины на ту сторону ведут...
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Венгры любыми путями пытаются попасть в Украину в поисках лучшей жизни
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Ти будеш здивований, але рівень особистого споживання в Угорщині та Укоаїнї не дуже відрізняється.
https://migrantvisa.ru/zarplata/srednie-dohody-v-vengrii/

Зрплати від 300 євро у продавців та вантажників у магазинах до 800 євро у будівельників, це чистими, після сплати податків. А ціни рази в півтора вищі як у нас, про транспотр я взагалі мовчу!
Кучеряво живуть лише лікарі та юристи і трохи ІТшники.
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Подивіться оце, ЗЕмасу не цікавить
Марія Мадзігон 🤯ВАТА НА МАЙДАНІ:
🔻про порноскандал і легалізацію проституції
🔺про 90% українців без інтернету
🔻про відступ військ, та останні новини України - запитую у громадян на вулицях Києва.
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