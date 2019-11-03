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 Общество
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 Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК "Восток". ФОТОрепортаж

На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области завершились комплексные тактические учения подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ с боевой стрельбой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр воздушного командования "Восток", в частности, во время противовоздушной боя в новом районе в составе сводного зенитного ракетного полка боевые расчеты новосозданного подразделения Харьковского зенитного ракетного полка ВК "Восток" выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и по наземным целям, обозначавшим средства воздушного нападения противника.

Вместе с ними боевые пуски зенитных ракет осуществил дежурный боевой расчет по вызову из Никопольского зенитного ракетного полка.

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Кроме того, во время тактических учений офицеры управления и подразделения ВК "Восток" в условиях, максимально приближенных к боевым, успешно применяли современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда".

Другие подразделения командования также четко организовали размещение, питание, банно-прачечное обслуживание, связь и все остальное логистическое обеспечение для удачного выполнения поставленных задач всеми участниками учений.

На завершающем этапе учений все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации и вновь приступили к несению боевого дежурства.

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Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 03
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 04
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 05
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 06
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 07
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 08

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Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 10
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 11
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 12
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 13
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 14
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 15
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 16
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 17

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Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 18
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 19
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 20
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 21
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 22
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 23
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 24
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 25
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 26
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 27
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 28
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 29
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 30
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 31
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 32
Украинские военные завершили боевые учения на Херсонщине, - ВК Восток 33
Фото: facebook.com/pvkshid

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Источник: https://censor.net.ua/p3157561
 
   
 Топ комментарии
 
плановые учения, проводящиеся пять лет подряд без твоего бубочки, укурыш зеленый
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Зрада!!! Усі на соємайдан!
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бобик, снова курнул?
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Многостаночник кацахол-саша паламаренко, сколько у тебя еще тут ников для создания масовки?
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Учения по капитуляции. Правда, соевые?
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зрада хрюкнули це зрада
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А шо за высокотехнологичный гаджет на 4 фото ?
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плановые учения, проводящиеся пять лет подряд без твоего бубочки, укурыш зеленый
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Коли людей і землю з неволі визволяти будете?
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А що це їм кашки як котам насипають? У них дієта чи вони українського прислів'я не знають про те, що апетит потенційно рівноцінний виконаній роботі?
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Хм, с одной трубы подряд пять ракет вышло, здорово.
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Слава Україні!!! Порошенко молодець, зробив усе, щоб відродити ракетні війська!!! Зараз головне, щоб зе та його посіпаки усе це не зруйновали!!!!
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І для чого зараз вже ці навчання? Захищати проросійських олігархів? Поясніть розгорнуто.
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Зеленський не може пояснити, чому виникла війна на Донбасі.
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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