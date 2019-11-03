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 Подразделение 79-й ОДШБр заняло первое место в конкурсе на лучший инженерный взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

Инженерное подразделение десантно-штурмовых войск заняло первое место в конкурсе на лучший инженерный взвод Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Подразделение 79-й ОДШБр заняло первое место в конкурсе на лучший инженерный взвод ВСУ 01

В течение нескольких дней, в Хмельницком лучшие инженерные подразделения Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, ВМС и военных частей оперативного обеспечения ВСУ соревновались между собой за звание лучшего в различных номинациях.

Акцент конкурса делался на практическую составляющюю. В частности наведение мостового перехода из комплекта тяжелого механизированного моста, оборудование окопа для танка, перемещения и опускания груза в железобетонное кольцо автомобильным краном, маскировка боевой техники и тому подобное.

Подразделение 79-й ОДШБр заняло первое место в конкурсе на лучший инженерный взвод ВСУ 02
Подразделение 79-й ОДШБр заняло первое место в конкурсе на лучший инженерный взвод ВСУ 03

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Подразделение 79-й ОДШБр заняло первое место в конкурсе на лучший инженерный взвод ВСУ 04

Кроме этого, инженерные подразделения демонстрировали физическую подготовленность и точную стрельбу во время армейского биатлона, а также оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненого.

Подразделение 79-й ОДШБр заняло первое место в конкурсе на лучший инженерный взвод ВСУ 05

Именно десантные инженерные подразделения получили большинство призовых мест в различных номинациях, а именно: лучшее отделение тяжелого механизированного моста (ТММ), лучший экскаваторщик и крановщик, а также лучшее маскировочное отделение.

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Победа в конкурсе принадлежит десантникам инженерного взвода 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева. Второе место заняло инженерное подразделение Сухопутных войск, почетное третье - за 70 центром инженерного обеспечения Главного управления оперативного обеспечения ВСУ.

Подразделение 79-й ОДШБр заняло первое место в конкурсе на лучший инженерный взвод ВСУ 06

Призеры первенства будет отмечены денежными премиями, переходящими кубками и грамотами от начальника Генерального штаба и начальника инженерных войск Вооруженных Сил Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3157552
 
 
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Да фиг вам. Первое место заняла команда Зекапитулянта и Хомчака которые за рекордные недели построили мост окупантам в станице луганской.
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Хоть не позорьтесь такими репортажами времен совка, типо сколько какая доярка сделала надоев. Ето минимум смешно.
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Тут Ви помиляєтеся. Такі змагання провадяться в усіх арміях світу. Не формальні, як було у совку, справжні.
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Такі всі змагання,попахують совком.
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