 Подразделение 79-й ОДШБр заняло первое место в конкурсе на лучший инженерный взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В течение нескольких дней, в Хмельницком лучшие инженерные подразделения Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, ВМС и военных частей оперативного обеспечения ВСУ соревновались между собой за звание лучшего в различных номинациях.

Акцент конкурса делался на практическую составляющюю. В частности наведение мостового перехода из комплекта тяжелого механизированного моста, оборудование окопа для танка, перемещения и опускания груза в железобетонное кольцо автомобильным краном, маскировка боевой техники и тому подобное.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель - 503-й батальон и его командир Павел Сбитов получили денежную премию

Кроме этого, инженерные подразделения демонстрировали физическую подготовленность и точную стрельбу во время армейского биатлона, а также оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненого.

Именно десантные инженерные подразделения получили большинство призовых мест в различных номинациях, а именно: лучшее отделение тяжелого механизированного моста (ТММ), лучший экскаваторщик и крановщик, а также лучшее маскировочное отделение.

Также смотрите: Четыре бойца 10-й ОГШБр "Эдельвейс" установили рекорд Украины, перетянув танк Т-72 весом 42 тонны на 3,35 метра. ВИДЕО

Победа в конкурсе принадлежит десантникам инженерного взвода 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева. Второе место заняло инженерное подразделение Сухопутных войск, почетное третье - за 70 центром инженерного обеспечения Главного управления оперативного обеспечения ВСУ.

Призеры первенства будет отмечены денежными премиями, переходящими кубками и грамотами от начальника Генерального штаба и начальника инженерных войск Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Украинские десантники завоевали серебро на международных учениях Cambrian Patrol - 2019 в Великобритании. ФОТО