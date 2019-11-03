 Напуганные взрывом петарды лошади тяжело травмировали девушку во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Zaxid.net" со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел около 18:30 на проспекте Свободы. По предварительным данным патрульных, коней напугал взрыв петарды.

В результате инцидента пострадали двое людей, у девушки открытый перелом ноги, ее доставили в больницу. Второй пострадавший, вероятно, является кучером кареты.

По данным издания "Варта1", пострадавшего коня забрал автомобиль конюшни.

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