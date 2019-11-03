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 Напуганные взрывом петарды лошади тяжело травмировали девушку во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 2 ноября на проспекте Свободы напуганные взрывом кони вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где сидела 15-летняя девушка. У девушки - открытый перелом ноги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Zaxid.net" со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел около 18:30 на проспекте Свободы. По предварительным данным патрульных, коней напугал взрыв петарды.

В результате инцидента пострадали двое людей, у девушки открытый перелом ноги, ее доставили в больницу. Второй пострадавший, вероятно, является кучером кареты.

По данным издания "Варта1", пострадавшего коня забрал автомобиль конюшни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский горсовет хочет запретить эксплуатацию животных в цирках. ДОКУМЕНТ

Напуганные взрывом петарды лошади тяжело травмировали девушку во Львове 01
Напуганные взрывом петарды лошади тяжело травмировали девушку во Львове 02
Напуганные взрывом петарды лошади тяжело травмировали девушку во Львове 03
Напуганные взрывом петарды лошади тяжело травмировали девушку во Львове 04
Напуганные взрывом петарды лошади тяжело травмировали девушку во Львове 05
Напуганные взрывом петарды лошади тяжело травмировали девушку во Львове 06
Напуганные взрывом петарды лошади тяжело травмировали девушку во Львове 07
Напуганные взрывом петарды лошади тяжело травмировали девушку во Львове 08

Источник: https://censor.net.ua/p3157511
 
 
 Топ комментарии
 
В Мариуполе такие приключения невозможны. Не подумайте превратно, коныки у нас имеются. А вот петарды- под запретом. Таки зона ООС...
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"Петардошвырятелей" нашли?!... Там - чистая "хулиганка", с "отягощающими"..
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Цікава новина. А про наляканого перехожим Ківу буде ? Цензура дозволяє ?
" - А чому Ви ходите з охороною? Від народу ховаєтесь?
- Ты шо, придурок бл.дь? Я тебе щас голову отрежу", - діалог громадянина і Ківи біля ВРУ...

https://www.facebook.com/pumamgo/videos/2638958856147504/

За якою статтею ККУ Рябошапка з Трубою пресуватимуть членоголового ?
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В Мариуполе такие приключения невозможны. Не подумайте превратно, коныки у нас имеются. А вот петарды- под запретом. Таки зона ООС...
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Дело даже не в петарде, могла засигналить машина, лопнуть колесо, кто-то громко крикнуть, заиграть музыка и т.д. Для конной полиции в странах ЕС подбирают лошадей проверяя их реакцию на громкие шумы, петарды, громкую музыку и самых "безразличных" отправляют в строй. У меня очень большие вопросы к владельцам лошади, зачем выпускать такую пугливую особь в толпу людей, тем более если не сможете её устремить в случае чего. Полная безответственность.
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Не стану спорить, вы правы. Помню, в 1993-м, кажется, съездил на матч Россия-Греция. Вничью тогда сыграли 1:1. И- ничего не предвещало беды. Однако! При выходе из Лужников, была встречена конная полиция, в количестве. Не менее 100-150 их было. Мне тогда повезло, эта лошадка растоптала, буквально, чудика, который шел к метро впереди меня. "За рулем" лошадки была тетка, помню...
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На окраїні Львова,на Збоїщах спокон віків живуть цигани...Не ті дрібнорослі та чорномазі,що прилазять сюди із Закарпаття,а породисті,пузаті,мордаті...Ну і наркота там пальонка,дрібний кримінал тощо...А порядніші мають коней,возять по центру туристів,дають роботу львівським двірничкам...що прибирають після них...Я до того,що скоріше треба заборонити випускати циган "в толпу людєй",аніж "такую пуглівую особь как лошадь"...
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Львов вновь отличился .Петардой специально напугали лошадь.В Харькове девушки во многих местах отдыха катают детей и взрослых на лошадях, пони.Общение с благородными животными лечит человеческие души.А тут цыган приплели.Катание туристов,торговля на рынках,возможно единственный способ цыган трудом заработать копейку.Я бы только приветствовал социализацию ромов.
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Цигани у Львові випасають своїх коней і поні на подвір'ї лікарні швидкої допомоги, прямо під стінами. Виглянув з вікна відділення - не повірив своїм очам.
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Ну це ти перегнув.Безралічна це або глуха або сліпа.Не боятись їх привчають а не відбирають
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Здесь Вы не правы,сразу видно что Вы городской житель.Все выше перечисленное Вами не является раздражителем для городских лошадей это только в романтических фильмах лошади понесут просто так.А здесь нежданным раздражителем стал именно звук к которому городские лошади не привыкли.Думаю что всетаки петарда брошенная для прикола мажорами.Нужно смотреть видеонаблюдение.
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А если специально под ноги лошади бросили петарду?
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Мне всетаки кажется что дело не в зоне ООС а в том что там от мала до велика знают об последствиях такого,,невинного,,хулиганства.
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Хрена они щас шо знают! Расслабон отчетливый наблюдаю. Во всех сферах.
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Андрей, так это же хорошо, что расслабон!
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Не. Не вижу хорошего. Ранее было спокойней, на улицах. А щас шо-то не то. И на дорогах города идиотов добавилось, и во дворах жрут водку до утра, отчего в последние годы отвык. Ну и ещё есть, кое-что. Например- убийство одного известного дядьки, в Мариуполе. Отчетливая заказуха, похоже. Так ранее я с собой травмат таскал. А сейчас??? Иди- попробуй. Всё та же зона ООС...
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Попробуйте пневматику,из ,,BERSA BP9CC,, за 50 шагов можна и белку в глаз завалить не то что уроду-хулигану из нескольких шагов.Да и по всем характеристикам не подпадает под запрет Законом Украины.
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У нас- попадает. За слова- отвечаю. Лично на блок-посту у офицера Нацгвардейца консультировался.
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Нацгвардеец дебил и обязан руководствоваться Законом Украины.Если бы было введено на територии военное положение в таком случае не спорю.
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У нас введен, штабом ООС "Желтый уровень". Щас попробую разыскать текст...
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Извини,что такое ,,Желтый уровень,,?И почему об таких существующих уровнях не знают украинцы.
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Ага! Нашел. Вот, отрывочек:
Для лиц, не привлеченных в Объединенные силы, установлены следующие ограничения:

-хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременного стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;
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Да и кони, видимо, к разрывам уже привыкли. Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові - Цензор.НЕТ 529
Был в этом году у вас на дне города!
Отличные люди, хороший город!
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"Петардошвырятелей" нашли?!... Там - чистая "хулиганка", с "отягощающими"..
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Как сказать... как сказать... Если, в последнее время, использование боевой гранаты- в 90% случаев, расценивается, как "хулиганка"... то это- просто пошалили, детки. Не так?
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Понимаешь, тут дело в другом - оценка идёт не по факту взрыва, а по его последствиям... Можно взорвать гранату, а последствий - никаких, а можно - "хлопушку", и стоящий на краю крыши, человек, испугавшись, дёрнется, упадёт и разобъётся....
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Найбільш відповідний темі пост. Коли гинуть бійці на фронті, кидатися петардами у місцях масового збору людей - злочинної і а морально. А я був свідком не одного випадку, коли такі дії робилися зумисно. І не має значення,, чи це Львів, чи Марік. Такі речі повинні бути заборонені. Бо навіть з моральної точки зору у натовпі можуть знаходитися учасники бойових дій, на яких вибух звичайної петарди може вплинути вкрай непрогнозовано - аж до авімкненн, інстинкту воїна, який зриває людині дах. Петарди можна використовувати в особистих будівлях і то за містом, якщо вже так хочеться. Це моя особиста думка.
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Тому і потрібно найти цих швирятєлєй!
А далі по повній... згідно чинного законодавства...
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В кінці якогось там року, не пригадаю котрого, але вже під час війни з москалями, журнашльондри і прикормлені з держбюджету "валантьори" і "активізди" почали розганяти через соцмережі зраду про учасників АТО, і новорічні феєрверки. І що? Один рік поварнякали, а на наступний про цю брєдову маніпуляцію настроями бидломас всі забули.
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в зад этому идиоту засунуть петарду и поджечь.
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Цікава новина. А про наляканого перехожим Ківу буде ? Цензура дозволяє ?
" - А чому Ви ходите з охороною? Від народу ховаєтесь?
- Ты шо, придурок бл.дь? Я тебе щас голову отрежу", - діалог громадянина і Ківи біля ВРУ...

https://www.facebook.com/pumamgo/videos/2638958856147504/

За якою статтею ККУ Рябошапка з Трубою пресуватимуть членоголового ?
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Та просто всё: после его откровений в Раде- это просто нетолерантный гражданин. Ну вот не может он общаться с представителями мужского полу! Тока с противоположным. При этом, с откровенным удовольствием.
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В справді думаєте, що там є чому заздрити? От скажіть, ви пацієнтам психдиспансерів заздрите?
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Так я и катинки такие не вставляю куда попало... А тут... ветка про лошадь, а он про ...девушекЛП. Всё по Фрейду!
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Как я могу завидовать Яременке???
Они же не дают ему в анал...
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Тебе виднее как ты ему завидуешь.... и почему!
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Они бы ещё слона по улице поводили....
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тю.. ещё 80 лет назад лошадь это было обыкновенное явление как транспорт у многих..

а в некоторых странах до сих пор как основной вид транспорта
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тю.... 800 лет назад верховые носились по городам в полном рыцарском облачении...
а в некоторых странах и на веблюдАх!
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оце так.....сиділа собі дівчина відпочивала...і випадково залишилась жива.... ця ******* вся з цими пукалками пітардами заїбала вже.... мало їм вуха і очі і руки відриває і каліче. так вони в час війни коли теракти і стрілянина по країни. своїми довбаними петардами лякають людей і тварин... в очелло собі їх засовуйте і підривайте...(( Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові - Цензор.НЕТ 9004
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Жаль девушку, теперь длительное и дорогостоящее лечение и факт, что закончится все хорошо.
Интересно того, кто бросил петарду поймали?
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Коня жалко, люди - сволочи. Это же специально какая-то мразь петарду под коня бросила, шоб ему всю оставшуюся жизнь стреляло в башке!!!!
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Тварину шкода...

Налякані вибухом петарди коні важко травмували дівчину у Львові - Цензор.НЕТ 7787ж-идомонголів з фейерверками вже утилізували?


А куда коня повезли ? Просто я знаю , як що кiнь зламає одну лапу то його вбивають


На колбасу. Конь без копыта больше не конь.


тварини грузять тварину

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почему если человеку ногу сломали его не пристрелюют и на колбасу не пускают...жестоко как
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Помню как на море в Железном Порту тоже ети фотографы-алкащи по пляжу водили лошадь фотографировать детей. Дети побежали обступили и начали гладить лошадку а она лигнула со всей дури. Хорошо что промазала и только перепугала детей, ато было бы горе. А пьяный фотограф вместо того чтобы извиниться и убраться с пляжа начал кричать на детей что сами виноваты и нельзя подходить к лошади сзади и перепугали ему лошадь.
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Интересно, почему водителя которые сбивают людей не тротуарах и переходах не пристреливают и не отправляют на колбасу?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
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