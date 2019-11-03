 Напуганные взрывом петарды лошади тяжело травмировали девушку во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Zaxid.net" со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Львовской области.
Инцидент произошел около 18:30 на проспекте Свободы. По предварительным данным патрульных, коней напугал взрыв петарды.
В результате инцидента пострадали двое людей, у девушки открытый перелом ноги, ее доставили в больницу. Второй пострадавший, вероятно, является кучером кареты.
По данным издания "Варта1", пострадавшего коня забрал автомобиль конюшни.
Для лиц, не привлеченных в Объединенные силы, установлены следующие ограничения:
-хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременного стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;
https://www.0629.com.ua/news/2558743/na-donbasse-dejstvuet-zeltyj-rezim-nosite-dokumenty-i-podcinajtes-pravoohranitelam
Был в этом году у вас на дне города!
Отличные люди, хороший город!
А далі по повній... згідно чинного законодавства...
" - А чому Ви ходите з охороною? Від народу ховаєтесь?
- Ты шо, придурок бл.дь? Я тебе щас голову отрежу", - діалог громадянина і Ківи біля ВРУ...
https://www.facebook.com/pumamgo/videos/2638958856147504/
За якою статтею ККУ Рябошапка з Трубою пресуватимуть членоголового ?
Они же не дают ему в анал...
а в некоторых странах до сих пор как основной вид транспорта
а в некоторых странах и на веблюдАх!
Интересно того, кто бросил петарду поймали?
ж-идомонголів з фейерверками вже утилізували?
А куда коня повезли ? Просто я знаю , як що кiнь зламає одну лапу то його вбивають
На колбасу. Конь без копыта больше не конь.
тварини грузять тварину