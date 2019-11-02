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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:мост (562) Станица Луганская (93)

 В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Станице Луганской продолжается монтаж второй металлоконструкции моста через реку Северский Донец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook Луганской областной государственной администрации.

Отмечается, что сегодня работники "Укртрансмоста" занимались усилением диафрагмы мостовой опоры №7, обработкой металлоконструкций пролета моста с помощью пескоструйного аппарата и выполняли сварочные работы.

"На строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций. Монтаж второй металлоконструкции начат в 13:30. Напомним, что первая металлоконструкция - диафрагма - смонтирована 31 октября", - говорится в сообщении.

В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА 01
В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА 02
В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА 03
В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА 04

Напомним, 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост и начали демонтаж разрушенных конструкций основного моста. Указом от 7 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил безотлагательно принять меры, связанные с восстановлением до 27 ноября разрушенного моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также с обустройством контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Финляндии Хаависто посетил Станицу Луганскую, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3157488
 
 
 Топ комментарии
 
Придурки..... грошей нема куди подіти? В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА - Цензор.НЕТ 7054
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Надо привыкать ЗЕсепары захватили власть, теперь всё для Рашки, всё для сруцьких...всё для малороссов..Украинцы теперь воиственное меньшинство ...ЗЕбилоскот ударными темпами строит Малороссию.. и не только в материальном, но и в моральном смысле...
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Зебилы кормят Даунбасек. В бюджете всё порезали, но на мосты сепарам бабло конечно есть у ЗЕКкоманды мародёров. Абрыгамия визжит про 20 миллиадов дефицита, но на мосты сепарам всё равно нашлось чутка деньжат..
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Придурки..... грошей нема куди подіти? В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА - Цензор.НЕТ 7054
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У Петра, обычно, все уходило в офшоры! Теперь он и его подельники локти кусают! В Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста, - ОДА - Цензор.НЕТ 711
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А дамбасскіє работягі і кормільци шо ж?
«Майданниє скакуни» їм міст будують...
Нє стидно?
А! Там же у лугандонцев прутєнь змєсто совєсті...
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Подельник Петра? Не расстраивайся, и до офшоров доберемся!
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ОФШОРИ ПОРОШЕНКА?
ЛОВИ:

«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080, . Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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А, что Порося имеет оффшоры только на Английских виргинских островах????
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Чувак с ксивой презЕдента на многих островах имеет офшоры...
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На мосту терористи вивесили прапори днрлнр а чому на наших кранах та конструкціях немає прапорів України? Потрібно там поставити башений кран і на ньому вивісити величезний прапор України і систему відеоспостереження за терористами!
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не переймайся ти не один, а один плюс один
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А на всіх конструкціях мосту має бути скрізь напис Слава Україні - Героям Слава! Слава нації - Смерть ворогам!
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Сцивоха з вовкою сцаничем все для сєпаров роблять!
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Ничего прикольного, конченный урод и нелюдь. Земля ему стекловатой....
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Что нам это дает? Просто просрали народное бабло на то, чтоб сепары могли не только ходить, но и ездить к сепарам!!!
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Зебилы кормят Даунбасек. В бюджете всё порезали, но на мосты сепарам бабло конечно есть у ЗЕКкоманды мародёров. Абрыгамия визжит про 20 миллиадов дефицита, но на мосты сепарам всё равно нашлось чутка деньжат..
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**** - а кто его взорвал? Не сепары - ли в 2014, когда чуть сами себя не поубивали? А восстанавливает Украина за наши деньги...
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Надо привыкать ЗЕсепары захватили власть, теперь всё для Рашки, всё для сруцьких...всё для малороссов..Украинцы теперь воиственное меньшинство ...ЗЕбилоскот ударными темпами строит Малороссию.. и не только в материальном, но и в моральном смысле...
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Да не тільки Зєсепари.
Тут і ті, що «хто завгодно, тільки не Порошенко !» теж добре поработалі...
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Сцыввоха-Українською буде пісяй вова, пісяй .
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Для чого нам треба відомості про цей зебільних міст?
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Это событие мирового масштаба. Заметьте, строится не переход для "оккупированных" кравчучек, а мост для танков путина и за деньги бюджета, в который отчисляет вся Украина. Зебобик выполняет команду путинфюрера.
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Наконец-то созидание, а не разрушение. Зеленский президент мира, восстановления и развития. Президент с человеческим отношением. Добро переможе!
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ВИнторогий дезертир мы уже поняли шо ЗЕкловун президент мира..руского мира...
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Він КА-ЦАП через проксі. Спам - і ніяких розмов.
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Біле це чорне, а чорне це біле. Але зебільн не лікується і завжди зелене.
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Если ты от жизни тактй устал, возвращайся назад в свой вечерний квартал.
А далі слова подяки віл Марусі Звіробій.
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73%, а пам'ятаєте, як ви робили на Пороха огидні фотожаби, називали його алкашом, мародером? Як на нього лилися тонни лайна з аналу бені, він хоч раз пожалівся? То це були квіточки. А ми вам покажемо ягідки. Обрана вами недовлада дає для цього привід щодня.
Начувайтеся)))
(C)
@Kharkov_2019
😄
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твій порох разом с зебілом на х.йла працюють.
коли він побачив що Йульку йому ніяк не обійти, то зробив усе щоб протягнути зебіла...
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із-за вас, порохоботів та зебілів, тепер і їмо зе-лайно...
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Поц ти дахтинський. Не їж мухомори, бо навіть на твоєму аквафреші смужки з'їхали. У спам, тварино, не жити тобі на Цензорі.
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привіт, блохастий. Петрусь тебе знову несвіжим віскасом нагодував що тебе так пучить?
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Тролю, ти нижче порогу моєї уваги. Спам, олігофрене.
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Флагштоки для российских флагов тоже предусмотрены в проекте моста ?
Э-ЭЭЭЭ ! Позор !
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Хтось може пояснити, а на якої холєри такий здоровенний міст для "кормільцев" будувати? Тим більше сєпари там вже вздовж всього мосту свої підштанники сушитися порозвішували 😕
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Отлично. Или брать штурмом лугандон как победители, или отстраивать и кормить лугандон как проигравшие.
Петя в Минске начал прогибатся, зеля продолжил.
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Петя не прогибался, Зеленое чудо прогнулось..
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Петя Минск написал и подписал без ваЗЕлина
Понимай это как хочеш
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Петя не буя не делал, а клоун начал реально работать на сепарню. При Пете почему то мост не строили... Одно дело языками патякать , другое дело реально выполнять. Клоун выполняет пока только на пользу сепарам и во вред Украине.
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Петя не делал бо выборы на носу. Прошли бы выборы, плесал бы под дудку Европы Петя как миленький
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То это Европа приказала клоуну мост сепарам строить???
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Ну значит скоро кловна на вилах пронесут по Крещатику
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Хахаха. Никогда
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Одному (Янеку) удалось съе.ться, этого не отпустим
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Сдача или оставление противнику средств ведения войны Статья 427. Срок от 3 до 10 лет.
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Гарнчірки триколорні приготували, щоб "прикрасити"? Чи це сепарсьяка доля в будівництві зруйнованого ними мосту?
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Быстро строят, прям как ***** мост в Крым. Не то шо Подольско-воскресенский мост и позорную развязку перед вышгородом
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кияни, і хто ж вам лікар? Ви гідні скляного оглядового майданчику.
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Порохоботи, є новини і на других гілках...
Можете відповісти, чому саме на цій ви так багато серете?
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чиїм коштом "бенкет" ...коштом тих в кого кого ссученоязикі тварі стріляють в Даунбасі ?
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Молодцы война скоро окончится а бороться за умы людей надо
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О, вже почали виплачувати репарації.Мости, дороги,пенсії, соціальні виплати.
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל 🇮🇱 🇺🇦 🇺🇸 🇪🇺 🇬🇧‏ @herooftheday10 8 ч.8 часов назад



Надо маму риму в Золотое отправить, там посидеть с ру миром, а вообще накой чёрт зе спрашивает местных бабок, что делать?? Маруся Зверобой.

Видео https://twitter.com/i/status/1190552100343865344


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В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА. - "Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО - мост Зеленский строит для того чтобы коллаборационистам, боевикам и пожилым людям было удобно ездить к нам.
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это Свинарчук патриот? или медведчук? или розенблат?
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В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста

Но тут прибежали святые волхвы, к тому же -- разя перегаром...(с)
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В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА. ФОТОрепортаж



следующий этап - савместное патрулиррование маста местными станичневыми и луганскими ментами.

совместные мчс-ники ужо совместное разминирование сделали.

и не нада тут про мальдивскаго хероя -
кормил дамбасятину вместе с ахметкой за киевские бабки и долю в детек.
насмехались 5 лет над киевскими скакунами, что возят гуманитарку в дамбас.
а сами платят за газ 8000 грн, когда дамбасяте платят по 900 грн - в 10 раз меньше.

дебилы.
ахахаха




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Они уже флаг там повесили свой сепарский
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Хтось може пояснити нахєра взагалі той міст? Скільки з того металу можна було би зробити колючого дроту, а з бетону два ДОТи.
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"Оккупанты на Донбассе нападают на гражданских, командование «ДНР-ЛНР» покрывает преступления, - разведка. 13 июля наемники из состава 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК у н.п. Ясеновский Луганской области взорвали ручную гранату в общественном месте, в результате чего пострадала местная жительница;
14 июля военнослужащий 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК убил гражданское лицо;
17 июля двое военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка совершили нападение на гражданских лиц (родители с детьми) и нанесли им тяжелые травмы;
18 июля подобный случай произошел также в н.п. Енакиево Донецкой области, где военнослужащим 1 АК ранены двое человек."
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Нікуди більше гроші дівати як будувати мости тим бібізянам?
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Сеперы повесили свой сепарский флаг уже на стороне Украины, там где строят мост.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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