 В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста, - ОГА. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook Луганской областной государственной администрации.
Отмечается, что сегодня работники "Укртрансмоста" занимались усилением диафрагмы мостовой опоры №7, обработкой металлоконструкций пролета моста с помощью пескоструйного аппарата и выполняли сварочные работы.
"На строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций. Монтаж второй металлоконструкции начат в 13:30. Напомним, что первая металлоконструкция - диафрагма - смонтирована 31 октября", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост и начали демонтаж разрушенных конструкций основного моста. Указом от 7 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил безотлагательно принять меры, связанные с восстановлением до 27 ноября разрушенного моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также с обустройством контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская".
«Майданниє скакуни» їм міст будують...
Нє стидно?
А! Там же у лугандонцев прутєнь змєсто совєсті...
ЛОВИ:
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080, . Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
Тут і ті, що «хто завгодно, тільки не Порошенко !» теж добре поработалі...
А далі слова подяки віл Марусі Звіробій.
Начувайтеся)))
(C)
@Kharkov_2019
😄
коли він побачив що Йульку йому ніяк не обійти, то зробив усе щоб протягнути зебіла...
Э-ЭЭЭЭ ! Позор !
Петя в Минске начал прогибатся, зеля продолжил.
Понимай это как хочеш
Можете відповісти, чому саме на цій ви так багато серете?
Надо маму риму в Золотое отправить, там посидеть с ру миром, а вообще накой чёрт зе спрашивает местных бабок, что делать?? Маруся Зверобой.
Видео https://twitter.com/i/status/1190552100343865344
Но тут прибежали святые волхвы, к тому же -- разя перегаром...(с)
следующий этап - савместное патрулиррование маста местными станичневыми и луганскими ментами.
совместные мчс-ники ужо совместное разминирование сделали.
и не нада тут про мальдивскаго хероя -
кормил дамбасятину вместе с ахметкой за киевские бабки и долю в детек.
насмехались 5 лет над киевскими скакунами, что возят гуманитарку в дамбас.
а сами платят за газ 8000 грн, когда дамбасяте платят по 900 грн - в 10 раз меньше.
дебилы.
ахахаха
14 июля военнослужащий 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК убил гражданское лицо;
17 июля двое военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка совершили нападение на гражданских лиц (родители с детьми) и нанесли им тяжелые травмы;
18 июля подобный случай произошел также в н.п. Енакиево Донецкой области, где военнослужащим 1 АК ранены двое человек."