 Полицию Закарпатской области возглавил полковник Александр Канцидайло. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области

Сегодня, 2 ноября, в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области состоялось представление нового руководителя полиции Закарпатья. Им стал 42-летний полковник полиции Александр Канцидайло, который начал службу в органах внутренних дел в 1999 году оперуполномоченным.

Нового начальника личному составу представил Максим Цуцкиридзе, который поздравил руководителя с назначением на ответственную должность и пожелал выдержки и успехов в служебной деятельности.

"Перед вами, как и перед всем личным составом Нацполиции, стоят три важнейшие задачи: обеспечение общественной безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности", - подчеркнул Максим Цуцкиридзе.

Также подполковник полиции поблагодарил за эффективную работу полковника Ивана Пеняка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя полиции Закарпатья.

На мероприятии также присутствовали народные депутаты Украины, председатель ОГА Игорь Бондаренко, заместитель председателя Закарпатского областного совета Иосиф Барто, прокурор области Владимир Гаврилюк и заместитель начальника УСБУ в Закарпатской области Дмитрий Конечный.



Фото: полиция/Facebook

Прокурор области Владимир Гаврилюк отметил, что полиция и прокуратура являются двумя равноправными органами одного "организма": "Наша общая цель - соблюдение Закона и защиту граждан. Поэтому и результат наш тоже должен быть общим: безопасная жизнь граждан в спокойном, мирном крае".

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"Я уверен, что при такой поддержке и доверии, с таким коллективом, любые поставленные перед нами задачи будут выполнены, а результаты - эффективными", - подытожил новоназначенный руководитель полиции Закарпатья.





