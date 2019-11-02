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 Полиция и СБУ в сопровождении бойцов "КОРДа" задержали на Николаевщине членов вооруженной группировки, которые похищали и пытали людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Николаевщине за совершение ряда тяжких преступлений полиция со спецназовцами и СБУ задержали вооруженную группировку злоумышленников с криминальным прошлым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По данным ведомства, с августа разработку преступной деятельности фигурантов проводили сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

1 ноября, детективы Следственного управления, оперативники ГУНП и СБУ в сопровождении бойцов КОРД, роты полиции особого назначения и спецназовцев "Альфа" провели спецоперацию по задержанию четырех злоумышленников 25-ти, 41-го, 47-ми и 49-ти лет, причастных к похищению мужчин, их избиению и содержание в заложниках, угону с территории охраняемой автостоянки, расположенной в пгт. Вознесенск, грузовика DAF с полуприцепом, а также присвоению документов.

Двое из подозреваемых ранее судимые жители Николаева, еще двое - жители Вознесенска, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, полиция проводит ряд обысков по местам проживания злоумышленников, в их автомобилях и офисах. Правоохранители уже изъяли более сотни патронов к разному оружию, в т.ч. и к автоматическому, три пистолета и ножи, а также наркотические средства.

Полиция и СБУ в сопровождении бойцов КОРДа задержали на Николаевщине членов вооруженной группировки, которые похищали и пытали людей 01

Возглавлял группировку 49-летний житель Николаева - известная личность в криминальных кругах. Сейчас он является подсудимым в двух резонансных делах и отпущен судом под залог, а ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. Сегодня во время обыска в его внедорожнике правоохранители нашли оружие и патроны.

Полиция и СБУ в сопровождении бойцов КОРДа задержали на Николаевщине членов вооруженной группировки, которые похищали и пытали людей 02

По словам заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области - начальника следственного управления полковника полиции Ивана Выговского, группировке инкриминируют сразу пять статей Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством", ч. 1 ст. 147 "Захват заложников", ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 1 ст. 126 "Побои и пытки", ч. 1 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".

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Полиция и СБУ в сопровождении бойцов КОРДа задержали на Николаевщине членов вооруженной группировки, которые похищали и пытали людей 03

Следователи уже вручили главе группировки подозрение в совершении этих преступлений.

Полиция и СБУ в сопровождении бойцов КОРДа задержали на Николаевщине членов вооруженной группировки, которые похищали и пытали людей 04

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами". Санкции указанных статей предусматривают наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция и СБУ в сопровождении бойцов КОРДа задержали на Николаевщине членов вооруженной группировки, которые похищали и пытали людей 05

"Также в автомобиле одного из жителей Вознесенска полицейские обнаружили мужчину - гражданина РФ, который находится в международном розыске. Под процессуальным руководством областной прокуратуры все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время суд будет избирать им меру пресечения", - отметил  Выговский.

Полиция и СБУ в сопровождении бойцов КОРДа задержали на Николаевщине членов вооруженной группировки, которые похищали и пытали людей 06
Полиция и СБУ в сопровождении бойцов КОРДа задержали на Николаевщине членов вооруженной группировки, которые похищали и пытали людей 07
Полиция и СБУ в сопровождении бойцов КОРДа задержали на Николаевщине членов вооруженной группировки, которые похищали и пытали людей 08
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3157463
 
   
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И что дальше?! Очередные степени обеспокоенности......
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Меня вечно шокирует, что у подобных субъектов частенько есть разрешение на ношение оружия , пусть травмата - НО есть, Ведь эти разрешения даёт МВД !!! Именно оно должно в первую очередь знать преступников !!! И тем не менее - выдает. Как здесь не заподозрить "тесные связи".
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Александр Нотариус Не факт, что разрешение настоящее. Корочки можно купить на рынке и подделать начинку. Вот почему, до сих пор, не перешли на пластиковые удостоверения - вопрос.
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Если не ошибаюсь, единственный завод, который делал "пластик" - прикрыли лет пять назад.
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Кстати о птичках....В США за похищение человека - автоматом ПОЖИЗНЕННОЕ.😀😀😀
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ПыСы. На эту тему есть фильм, основанный на реальных событиях. Сюжет тако, подростка похищает банда местных криминалов за долг его старшего брата 3000 дол. Его не пытают , не издеваются. Более того, он с ними ращвлекается с девочками и алкоголем. В общем, он сам не хочет идти к родителям, которые подали офиц. заяву в полицию. Похитители уже и сами хотят его отпустить. Но, тут лидер банды звонит знакомому юристу и обясняет ситуацию, и юрист говорит, что за эти действия полагается пожизненное...Далее, самое страшное, паренька везут в пустыню и убивают....
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