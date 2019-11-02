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 СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни Государственной фискальной службы на масштабных злоупотреблениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур.

При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен", - сказано в сообщении.

СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне 01
Фото: сайт СБУ

По результатам санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Мероприятия по разоблачению происходили совместно со следователями территориального управления ГБР расположенного в Николаеве. 

Как сообщалось, 31 октября СБУ и ГБР провели обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде минудобрений.

Источник: https://censor.net.ua/p3157461
 
   
 Топ комментарии
 
клятый зеленский,верните петю при нем такого беспредела не было СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне - Цензор.НЕТ 3294
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учитесь читать новости
Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов....
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І інші злочини теж будуть розкриті.
Не все і одразу. СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне - Цензор.НЕТ 1281
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клятый зеленский,верните петю при нем такого беспредела не было
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а при чем ваши стоны по сравнению. Сейчас только Нефедов и его команда отвечают за все на сегодня. Вчера это было вчера
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учитесь читать новости
Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов....
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так что делал новый на посту с назначенного времени? Бородку отращивал? Результаты по всем таможням есть плачевными, а это просто выборочный момент для поднятия важности турболентности правительства. Кстати, 2019 относите к зеленым. 6 месяцев чай не один день их правительства.
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І інші злочини теж будуть розкриті.
Не все і одразу. СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне - Цензор.НЕТ 1281
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ну да, судя по вашему нику, то смайлик соответствует написанному по-Вишне.
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Владимир Николенко 123e1460 "клятый зеленский,верните петю при нем такого беспредела не было"

Шо, ЗЕ уже кого то посадил или "руки поотрубывал"? ЗЕ команда в своей предвыборной пропаганде как то говорила, что ЗЕ якобы договаривается со знаменитой Лаурой Кевеши о назначении ее главным прокурором Украины для "борьбы с корупцией"... В итоге - ни Кевеши, ни посадок, ни "отрубанных рук" - одно бла бла бла СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці - Цензор.НЕТ 6599
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А судьи кто? Кто сажать будет - кого уже посадили? - Я что то пропустил? СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці - Цензор.НЕТ 3379
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***** все таки та ***** - остановилова у него нeт.
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шо тебя так зацепило, дедусик, в моем комменте,
шо ты с первого ответа в образу упал?
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Так ежели оно само в руки плывет,как отказаться? И "новые" будут изобретать новые "возможности" ! Дайте им шанс!
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Где этот Баканов с Бутузовым? Там Танька подружка Пашинского в своем блоге фото хранилищ боеприпасов что строят повыкладовала , кому это она подарок сделала ,кто за это ответит, ? Нам мало уничтоженных хранилищ?
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Уже никто ничего не строит, - потому и виложила фото. спасибо зеленским
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с хранилища снято гриф секретно ?Где ?Так что попала пашенутая на любовь
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ух ты! Прям таки обнаружили и только нп Николаевской?! Да любую бери и сажай и конфисковывай.
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Понадобилось поменять одних на других таких же, если не хуже. Кому же место понадобилось? Следите за руками.
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