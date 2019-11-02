 СБУ обнаружила миллионные злоупотребления на Николаевской таможне. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
"Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур.
При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен", - сказано в сообщении.
По результатам санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.
Мероприятия по разоблачению происходили совместно со следователями территориального управления ГБР расположенного в Николаеве.
Как сообщалось, 31 октября СБУ и ГБР провели обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде минудобрений.
Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов....
Не все і одразу.
Шо, ЗЕ уже кого то посадил или "руки поотрубывал"? ЗЕ команда в своей предвыборной пропаганде как то говорила, что ЗЕ якобы договаривается со знаменитой Лаурой Кевеши о назначении ее главным прокурором Украины для "борьбы с корупцией"... В итоге - ни Кевеши, ни посадок, ни "отрубанных рук" - одно бла бла бла
Чи тільки напився?
шо ты с первого ответа в образу упал?