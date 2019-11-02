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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Киевляне, протестующие против застройки парка "Кристерова горка", перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 2 ноября, на Виноградаре в Киеве возле кинотеатра Шевченко проходит акция протеста против застройки парка "Кристерова горка". Митингующие перекрыли движение по улице Вышгородской.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

"Несмотря на волю тысяч киевлян и многочисленные законные основания для расторжения договора аренды, городские крысы-чиновники нагло выдают все разрешения #Будинвест_КМ! Но не только разрешения. Парк #ГоркаКристера откровенно готовят под застройку.", - заявляют организаторы.

"Сегодня "злобудовники" снова пришли в наш парк, поставили забор, нагнали титушни, беркутни и другой сволочи. Они снова собираются рыть и заливать бетон… эти шулеры изменили названия компаний, приняли новое разрешение (как всегда, с нарушениями). Правила благоустройства Киева предусматривают четкий перечень документов, на основании которых выдается карточка на нарушение благоустройства. В перечне документов, указанных в выданной карточке, отсутствуют стройгенплан и план благоустройства", - отметили инициаторы акции.

Отметим, борьба киевлян за парк "Кристерова горка" продолжается уже больше двух лет. Соответствующая петиция на сайте Киеврады набрала свыше 10 тысяч голосов. Более подробно о ситуации с парком можно ознакомиться на странице в Facebook.

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Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 01
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 02
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 03
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 04
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 05
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 06
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 07
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 08
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 09
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 10
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 11
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 12
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 13
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 14
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 15
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 16
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 17
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 18
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 19
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 20
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 21
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 22

После протеста на улице Вышгородской участники акции переместились на площадь Шевченко.

Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 23
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 24
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 25
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 26
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 27
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 28
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 29
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 30
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 31
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 32
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 33
Киевляне, протестующие против застройки парка Кристерова горка, перекрыли улицу Вышгородскую и площадь Шевченко 34

Источник: https://censor.net.ua/p3157458
 
   
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Які нечемні. Не дають слугам забудувати гірку будівельним сміттям.
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неблагодарные

застройка отдана другу правой руки Богдану
тарифы почти нулевые
цены копеечные
доллар - резаная бумага
и это только за пол года.....
неблагодарные
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