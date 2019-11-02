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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии ориентировочно травмировались 7 пассажиров и водитель транспортного средства. Данные относительно количества и состояния здоровья пострадавших еще уточняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области

По данным ведомства, ДТП произошло 2 ноября около 11 часов утра на окраине села Должок Каменец-Подольского района.

Рейсовый автобус, который двигался по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", съехал в кювет и перевернулся.

Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция 01

По предварительным данным, в результате опрокидывания транспортного средства 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Каменец-Подольскую районную больницу.

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Детали и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции Хмельницкой области и Каменец-Подольского отделения полиции.

Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция 02

По предварительной информации, в транспортном средстве заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершении расследования.

В дальнейшем информация о ДТП будет уточняться.

Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция 03
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3157452
 
 
 Топ комментарии
 
Ось які вони дороги відремонтовані Порошенком!)))))))))))))
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и чем дорого в село не нравится?...лишь бы ляпнуть чего....посмотрим как зелень авеню строить начнет, да хай -вэи.. Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 4448...
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Як треба було експлуатувати маршрутку, щоб в неї підшипники ступиці не просто розсипались а навіть заклинили! Які треба було гівняні підшипники туди поставити щоб таке трапилось? Тепер власник маршрутки та механік, який випускав машину в рейс мають сісти за грати на дуже довгий термін! Економісти куєві.
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Потрібно заборонити використання маршруток на міжміських пасажирських перевезеннях! Тільки спеціалізовані міжміські автобуси з високим полом можуть виконувати перевезення з виїздом на трасу де швидкість транспортних засобів збільшується до 90км на годину і щоденний техогляд цих автобусів має проходити по більш складній процедурі з перевіркою ходової, гальм, двигуна, систем вентиляції та кондиціонування, систем освітлення та управління! Скільки можна втрачати життя та здоров'я на трасі через поганий стан транспортних засобів?
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Немає закону і тому кожен робить що хоче - бере говномаршрутки, ставить на них говнодеталі, садить за руль говноводіїв! Потрібно закінчувати це безвладдя і повертатись до цивілізованого способу організації життя!
Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 1897
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Уже все зроблено.
"щоденний техогляд цих автобусів має проходити по більш складній процедурі з перевіркою ходової, гальм, двигуна, систем вентиляції та кондиціонування, систем освітлення та управління!" - є процедури щоденного, щотижневого та інших оглядів. Вони визначені виробником.

І що? Автобуси проходять техогляд кожнен квартал. Допомогло? Сьогодні підшипник в нормі, а завтра завив, через місяць заклинив.

"де швидкість транспортних засобів збільшується до 90км на годину"
Для автобуса швидкість поза населеним пунктом обмежена 80 км/час

І нарешті, звідки взято, що це маршрутка? Як на мене, то саме великий автобус. Чи ти думаєш, що Еталон принципово надійніший за Руту? І навіщо для маршруту в село потрібен ВЕЛИКИЙ автобус? Завжди їздили Пазики, і їх було достатньо. А на великий автобус, який буде їздити пустим, знаєш, скільки будуть коштувати квитки? Пожалій селян.
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Держава має визначити обов'язковість технічного огляду маршрутних транспортних засобів які використовуються для міжміських та міських пасажирських перевезень! Що там пише виробник - не має значення. Головне це вимоги законодавства України! Кожного дня техогляд в спеціалізованому приміщення з підйомниками, ямами та стендами, перед виїздом на маршрут! Кожного дня перевірка ходової перед виїздом на маршрут! Розбився підшипник - машина на маршрут виходити не має права! Низька якість запчастин має нівелюватись щоденним техоглядом! Великий автобус це автобус а не перероблена маршрутка! ПАЗ це автобус, він був зроблений та спроектований як автобус і він надійніший і безпечніший в рази за всі ці переробки на шасі вантажівки та буса! Великий автобус має мати великі колеса, для мінімізації впливу поганої дороги на пасажирів, пневмопідвіску для зміни дорожнього кліренсу під дорожню ситуацію - ями, сніг, має мати ******* системи безпеки та курсової стійкості на дорозі, має мати системи діагностики справності гальм, колес, двигуна, та інших систем! Досить вже в 21 столітті їздити на металобрухті!
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Интересно, какая марка автобуса? Мерс, наверно...
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Дорога вообще жесть...
Там шо, тоже путен разбомбил ?
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А зато у нас черноземы есть, кто не гортится, я того плугом колесовал
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Ось які вони дороги відремонтовані Порошенком!)))))))))))))
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Надо быть справедливым, ПоПА тут не при делах. Оно вроде только раз ленточку на дороге перерезало, а так Гнойсман на дорогах бабло к выборам пилил..... Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 6179
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и чем дорого в село не нравится?...лишь бы ляпнуть чего....посмотрим как зелень авеню строить начнет, да хай -вэи.. Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 4448...
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Ну если это дорога, пусть даже и в село, то ты не кацап винторогий...... Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 4603 Блин, это же до чего надо быть диким, что бы такое дорогой назвать....
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почему все молчат что виноватцем аварии была иномарка которая шла на обгон автобуса и сама же перевернулась вот так в нашей стране за деньги готовы замалчивать имя виноватця смерти стольких людей
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