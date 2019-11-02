 Заклинило колесо: в Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области
По данным ведомства, ДТП произошло 2 ноября около 11 часов утра на окраине села Должок Каменец-Подольского района.
Рейсовый автобус, который двигался по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", съехал в кювет и перевернулся.
По предварительным данным, в результате опрокидывания транспортного средства 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Каменец-Подольскую районную больницу.
Детали и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции Хмельницкой области и Каменец-Подольского отделения полиции.
По предварительной информации, в транспортном средстве заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершении расследования.
В дальнейшем информация о ДТП будет уточняться.
"щоденний техогляд цих автобусів має проходити по більш складній процедурі з перевіркою ходової, гальм, двигуна, систем вентиляції та кондиціонування, систем освітлення та управління!" - є процедури щоденного, щотижневого та інших оглядів. Вони визначені виробником.
І що? Автобуси проходять техогляд кожнен квартал. Допомогло? Сьогодні підшипник в нормі, а завтра завив, через місяць заклинив.
"де швидкість транспортних засобів збільшується до 90км на годину"
Для автобуса швидкість поза населеним пунктом обмежена 80 км/час
І нарешті, звідки взято, що це маршрутка? Як на мене, то саме великий автобус. Чи ти думаєш, що Еталон принципово надійніший за Руту? І навіщо для маршруту в село потрібен ВЕЛИКИЙ автобус? Завжди їздили Пазики, і їх було достатньо. А на великий автобус, який буде їздити пустим, знаєш, скільки будуть коштувати квитки? Пожалій селян.
Там шо, тоже путен разбомбил ?