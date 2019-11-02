 Пограничники задержали в Краматорске члена НВФ "ДНР". Ему грозит от от 3 до 8 лет лишения свободы. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что 36-летний украинец в июне 2014 года, решил добровольно пойти на службу к боевикам. Задачи российских кураторов добросовестно исполнял на блокпостах в г. Краматорск Донецкой области, где, по словам задержанного, выполнял задания по проверке документов граждан и осмотру транспортных средств", - говорится в сообщении.



Фото: Госпогранслужба

По сообщению пограничников Краматорским ОП ГУ Национальной полиции в Донецкой области внесены данные в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности". Правоохранителями проводятся дальнейшие следственные действия. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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"Оперативные подразделения Госпогранслужбы Украины из состава Объединенных сил активно осуществляют поиск и фиксацию фактических данных о противоправной деятельности отдельных лиц и групп с целью привлечения их к ответственности. При этом особое внимание уделяется изобличению лиц, причастных к противоправным действиям вооруженных формирований, созданных Российской Федерацией, которые реализовывали агрессию против Украины", - сказано в сообщении.

С начала 2019 г. по сообщениям оперативных подразделений Госпогранслужбы, привлеченных к проведению операции Объединенных сил, органами предварительного расследования было начато 202 досудебных расследования уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 110, 258-3, 260 и 263 Уголовного кодекса Украины.