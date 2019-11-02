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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боевик (16491) Госпогранслужба (3516) задержание (5532) Краматорск (1855)

 Пограничники задержали в Краматорске члена НВФ "ДНР". Ему грозит от от 3 до 8 лет лишения свободы. ФОТО

Мужчину, который служил в незаконных вооруженных формирования "ДНР", задержали вчера в Краматорске оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что 36-летний украинец в июне 2014 года, решил добровольно пойти на службу к боевикам. Задачи российских кураторов добросовестно исполнял на блокпостах в г. Краматорск Донецкой области, где, по словам задержанного, выполнял задания по проверке документов граждан и осмотру транспортных средств", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали в Краматорске члена НВФ ДНР. Ему грозит от от 3 до 8 лет лишения свободы 01
Фото: Госпогранслужба

По сообщению пограничников Краматорским ОП ГУ Национальной полиции в Донецкой области внесены данные в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности". Правоохранителями проводятся дальнейшие следственные действия. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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"Оперативные подразделения Госпогранслужбы Украины из состава Объединенных сил активно осуществляют поиск и фиксацию фактических данных о противоправной деятельности отдельных лиц и групп с целью привлечения их к ответственности. При этом особое внимание уделяется изобличению лиц, причастных к противоправным действиям вооруженных формирований, созданных Российской Федерацией, которые реализовывали агрессию против Украины", - сказано в сообщении.

С начала 2019 г. по сообщениям оперативных подразделений Госпогранслужбы, привлеченных к проведению операции Объединенных сил, органами предварительного расследования было начато 202 досудебных расследования уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 110, 258-3, 260 и 263 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3157447
 
   
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А как же мыролюбна свынопрограмма "Тебя ждут дома"? Клятый клован ее отменил шоле? Пограничники задержали в Краматорске члена НВФ "ДНР". Ему грозит от от 3 до 8 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 9870
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Одна справа- добровільна здача, а зовсім інша- коли затримують у порядку відпрацювання. Чи для тебе це складно?
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Це останнє, що повинно тебе хвилювати. Ще раз запитую- ти бачиш різницю між добровільною здачею та затриманням?
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А чего так мало 3-8? Червончик в самый раз будет, что бы было время подумать и осознать.
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Ага как раз мои дети подрастут, когда это мурло выйдет, и со своими дружками опять устроит православный джихад. Ну нахеръ, мертвые не кусаются.
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Ему и 3 года не дадут. Завтра *наши* суды отпустят под личное обязательство и будет по Киеву разгуливать, флаги украинские срывать и диверсии устраивать.
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У нас тут если тряхнуть хорошенько администрации, а особенно завод и его директоров, то посыпятся сотни сепаров. И не только латентных как гомогеи, но и открытых, и даже запачкавшихся в 14-м.
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Ему грозит от от 3 до 8 лет лишения свободы.-Так думают пограничники. Суды Коломойского думают иначе. / Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/"Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов. /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/ Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко.
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Какое ужасное наказание террористам. Прям как за коробок марихуаны.
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