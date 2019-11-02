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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Финляндия (350) Станица Луганская (91) разведение сил (38) Хаависто (1)

 Глава МИД Финляндии Хаависто посетил Станицу Луганскую, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Участок разведения №1 (Станица Луганская) с рабочим визитом посетила делегация Финляндской Республики во главе с министром иностранных дел Финляндии господином Пекка Хаависто. От украинской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Как отметили в штбе, целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации по развитию ситуации безопасности и действиям российских оккупационных войск.

Глава МИД Финляндии Хаависто посетил Станицу Луганскую, - штаб ОС 01

"Представители делегации выразили обеспокоенность относительно конфликта, который продолжается на востоке Украины и продолжает негативно сказываться на жизни и благополучии гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

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Глава МИД Финляндии Хаависто посетил Станицу Луганскую, - штаб ОС 02

Министр иностранных дел Финляндии, положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

Глава МИД Финляндии Хаависто посетил Станицу Луганскую, - штаб ОС 03
Фото: пресс-центр ОС

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Глава МИД Финляндии Хаависто посетил Станицу Луганскую, - штаб ОС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3157437
 
   
 Топ комментарии
 
Почему мост для сепаров не покрыт ковровой дорожкой ? !!!

У нас шо, денег мало для обеспечения комфорта сепаров ?
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Странно, по версии зрадофилов там уже должны быть рузкие войска сразу после развода.
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Почему мост для сепаров не покрыт ковровой дорожкой ? !!!

У нас шо, денег мало для обеспечения комфорта сепаров ?
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нуда.

ему ж туда ездить к маме, которая оттуда выехать не может, потому что не к кому
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Кривоноса вигнали з снбо, а сєпара сцивохо взяли туди.
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Мама Сівохі уже кілька місяців як громадянка РФ і якщо і виїздитиме- то хіба в Москву.
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Та она уже пару месяцев в крембле лично ***** сливает Украину, да да, так и есть. Неужели соевые этого не знают?
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Ні. Вона звичайна сєпарша. До речі, а знаєш чому у мами Зеленського улюблений колір червоний?- Вона була ляпнула в інтерв'ю.
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От нам тільки ще завами осталося слідкувати, тут за зєлєпупом не успіваєш переварювати його бокопори, а ще за мамкою сєпара спостерігати.
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Це випадково не ті фінни, що дали дозвіл мокшам на будівництво через їх води Північного потоку?
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Будівельні лаштунки достатньо надійні. Навіть при сильному вітрі. Під них спочатку залили бетонний фундамент. Тільки навіщо витрачатись на відновлення автосполучення - не знаю. Будуть їхати в Україну нога-на-ногу на відмародерених авто і сувати під ніс поліцаю свій аусвайс лугандонського житєля не виходячи з за керма і гідливо дивлячись в інший бік.
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Странно, по версии зрадофилов там уже должны быть рузкие войска сразу после развода.
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Так і є. Як би Лахта не приховувала правду.
Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7554
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Вот и все на что способны. ПОКАЗУХА. Красивые фотографии и на этом все заканчивается.
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Ой! як серпом боту Каломойського по сіменникам!
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А Українських прапорів і невидно, це щоб нє правацировать апалчєнцєв томі і не вішають?
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Так. І ;плополчєнци ходять по українській території, а українцям заборонено їх чіпати.
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А стосовно українських прапорів- зняти їх був прямий наказ ОПи.
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Глава МЗС Фінляндії Хаавісто тільки ТЕПЕР зрозуміє чому маленька Фінляндія в ХХ-сторіччі 3-рази так відчайдушно боролася з руSSкім міром.....
я знову ж, в 3061-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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