 На Львовском форуме по безопасности коллеги узников Кремля Бессарабова и Штыбликова провели акцию в их поддержку. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, редактор журнала "Черноморская безопасность" Михаил Гончар с коллегой пришли в футболках с надписью в поддержку узников.

Ранее в Севастополе журнал "Черноморская безопасность" редактировали в том числе Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов, которые сейчас по делу так называемых "севастопольских диверсантов" заключены в России. Сегодня журнал издается в Киеве.

"Они есть в списках и наших правозащитников, и российского "Мемориала", и Европейского парламента. Но они не относятся к категории настолько медийных узнаваемых лиц, поэтому мы при случае о них напоминаем", - отметил Гончар.

Бессарабов и Штыбликов были захвачены в ноябре 2016 года во вторую волну так называемого дела "крымских диверсантов". Вместе с ними был захвачен Владимир Дудка, военный пенсионер и бывший командир корабля ВМС Украины "Симферополь".

"Все дела сфабрикованы. Дудка - бывший военный. (хотя он давно по факту таковым не являлся). А Дмитрий и Алексей своими статьями спрогнозировали российскую агрессию", - добавил Гончар.

Правозащитница из ГО "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук напомнила, что во время последнего обмена в сентябре 2019 года Россия отпустила тех узников, которые были наиболее узнаваемыми и к персонам которых активисты привлекали наибольшее внимание по всему миру. Поэтому она призвала и дальше принимать активное участие в кампаниях по освобождению украинских политзаключенных в РФ.

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Перед этим, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.



Подконтрольный Кремлю "Ленинский районный суд" оккупированного Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе "диверсантов" на два месяца. 30 декабря 2016 года "севастопольский суд" продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.



Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка - капитан 2-го ранга запаса, в прошлом - капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.



В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать "потенциальными жертвами российских спецслужб".



Правозащитники, родные и коллеги заключенных продолжают борьбу за их освобождение.

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