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 Россиянина с составляющими винтовки задержали в Одессе. ФОТО

Обнаружить составляющие оружия в чемодане мужчины удалось благодаря служебной собаке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Одесского пограничного отряда в Facebook.

Собаку привлекли к проверке багажа на одном из рейсов, направляющихся в Минск.

"Четвероногий, натренированный на оружие и взрывчатые вещества, среагировал на багаж гражданина РФ. При осмотре багажа совместно с сотрудниками таможни в чемодане гражданина России обнаружены 2 магазина к автоматической винтовке "М16" и 1 магазин к пистолету "Глок"", - сказано в сообщении.

Составляющие оружия изъяли. Гражданина России передали сотрудникам полиции.

Также на Цензор.НЕТ: В ходе расследования факта стрельбы 25 октября в Харькове обнаружен еще один тайник с оружием, - Нацполиция

Россиянина с составляющими винтовки задержали в Одессе 01
Россиянина с составляющими винтовки задержали в Одессе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3157423
 
 
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Киев кошмарит ЗЕленую Сорплю за капитуляцию. В Золотом заставили оправдываться что "не лох". Мариуполь затролил плакатами. Тернополяне провели через коридор позора. Даже не представляю что его ожидает во Львове и Харькове)
ЗЕбилоид тупоголовый не мучай себя, дуй на Ростов, там всегда будут рады
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Прозорий натяк: "Криворожане точно знают, что Семен Иванович Зеленский (дед ЗеНаркоСопли) был одним из больших ментовских чинов в Кривом Рогу в послевоенное время. И именно он, как один из руководителей МВД, несет ответственность за расстрел криворожан во время восстания в 1963 году."
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Із запланованих на кінець року 35 сховищ для зберігання *********** не буде здано жодного. Хоча на це пішов 1 млрд. конфіскованих грошей Януковича. Міністерство оборони повідомило, що жодне!!! сховище не готове і… не буде готове найближчим часом.

Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання ***********
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Акуеть, сбу-просто долбо*бы. Ножа перочиного не нашли?
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У свій час Порошенко заборонив пускати росіян, яким більше 18 років та менше ,60. Тепер це лайно вільно в'їжджає в Україну. Ви зробили це разом, зебіли.
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А тепер з жахом я думаю про "інтеграцію" окупованого Бамбаса після 6років тотальної русифікації і ненависті до українців.
Стіна,рівчак з крокодилами і кулеметні вишки. Хай мені простять,але, здається так всім буде краще
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а какой же кацап без составляющей винтовки?
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они с ней и рожадаются - сначала винтовка...
потом мааленький кацап....
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Вот этот обвес и магазины у нас продается полностью легально ВООБЩЕ без всяких разрешений в любом оружейном магазине и интернете . То ли менты идиоты то ли журналисты идиоты что такой бред вообще печатают , скорее всего дебилы и те и другие.
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Якісь паралельні реальності. І мені не вистачає не Порошенко, а того, що я втратил за правління моніки: стабільності, розвитку, поваги, патріотизму, мужності, впевненості,надії. І це далеко не все.
«Колись ми зустрінемось знову» (Сотня)

Заряд позитиву від львів'ян
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