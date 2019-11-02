 Россиянина с составляющими винтовки задержали в Одессе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Одесского пограничного отряда в Facebook.
Собаку привлекли к проверке багажа на одном из рейсов, направляющихся в Минск.
"Четвероногий, натренированный на оружие и взрывчатые вещества, среагировал на багаж гражданина РФ. При осмотре багажа совместно с сотрудниками таможни в чемодане гражданина России обнаружены 2 магазина к автоматической винтовке "М16" и 1 магазин к пистолету "Глок"", - сказано в сообщении.
Составляющие оружия изъяли. Гражданина России передали сотрудникам полиции.
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10 ч. ·
Путін зустрінеться із Зеленським тільки щоб прийняти капітуляцію Україниhttps://www.youtube.com/watch?v=bG24M78H9vo&fbclid=IwAR3g626rbDFoFnLlwhzfzbSekHT7p9wpZDPEn3otTMlnaKr4NuWjVToqRnQ
ЗЕбилоид тупоголовый не мучай себя, дуй на Ростов, там всегда будут рады
Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання ***********
Стіна,рівчак з крокодилами і кулеметні вишки. Хай мені простять,але, здається так всім буде краще
потом мааленький кацап....
«Колись ми зустрінемось знову» (Сотня)
Заряд позитиву від львів'ян