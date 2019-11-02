 Надеемся, что Левина найдут СБУ и Интерпол, - представитель СБУ Тиводар о деле Гандзюк. ВИДЕО

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" заявил Начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, информирует Цензор.НЕТ.

"Сложность этого преступления в том, что основной организатор, подозреваемый Левин, находится в розыске. Надеемся, что в ближайшее время благодаря принятым мерам Службой безопасности, Интерполом, он будет найден. К сожалению, его показаний нам не хватает. Другие лица, Торбин и исполнители, дали показания, на которых, а также на других показаниях основывается подозрение Левину и Мангеру (главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. – Ред)", - сказал он.

Тиводар отметил, что следствие по делу Гандзюк продвигается, проверяются на причастность к преступлению не только экс-глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и депутат Херсонского облсовета Евгений Рищук, а и другие лица, которые "могли заказать и заказали это страшное преступление".

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"Но пока официальное подозрение вручено Мангеру как организатору и заказчику нападения на Гандзюк, что привело к ее смерти. К сожалению, достаточных, подчеркиваю, достаточных доказательств на сегодняшний день для сообщения о подозрении другим лицам, которые заказали (нападение на Гандзюк. – Ред.), пока что, подчеркиваю, нет", - указал он.

Начальник ГСУ СБУ напомнил, что уголовное производство в отношении Левина и Мангера на данное время остановлено, вместе с тем, кроме этого производства, следователи СБУ расследуют еще пять уголовных производств, которые связаны с нападением на Гандзюк, а также с обстоятельствами, которые предшествовали этому.

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"По этим пяти уголовным производствам работа следователей продолжается, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. И могу вас заверить, что в ближайшее время по этим производствам будут результаты, и они будут обнародованы для общественности", - заверил он.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы, активистку Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.