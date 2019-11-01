 Пьяный водитель врезался в автомобиль патрульных в Ривном, двое полицейских в больнице. ФОТО

Об этом случае написал в Facebook первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Дневная смена, которая не предвещала никакой беды. Экипаж заступает на патрулирование с трукамом - контроль скоростного режима. На улице Киевской они останавливают водителя-нарушителя. Дальше - обычное оформление админматериалов. Служебное авто стоит, согласно ПДД, с включенными проблесковыми маячками, которые видны далеко и, видимо, так ослепили, судя по всему, очень нетрезвого водителя, который, ничего не понимая, на полной скорости влетает в служебный автомобиль в котором как раз находились патрульные", - написал он.

Обоих полицейских госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами. У патрульной, кроме того, ушиб шейного отдела позвоночника.

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Виновник ДТП также попал в больницу с травмами. Сейчас устанавливают, пил ли он перед тем, как сесть за руль. "Судя по признакам, которые у него были - запах из полости рта, сильное нарушение координации и речи, можно сделать вывод, что был очень сильно нетрезв", - написал Билошицкий.

Первый замначальника Департамента патрульной полиции подчеркнул, что ни подобные ДТП, ни штрафы не мотивируют водителей к тому, чтобы не садиться пьяными за руль. В скором времени в парламент будет подан законопроект об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде.

"Среди изменений, которые предлагались и предлагаются только по данному вопросу:

⁃ Внедрить выборочные и полные проверки на состояние опьянения (пункты трезвости)

⁃ Внедрить адекватную ответственность за управление лицами, лишенными такого права. 10200 грн, а не 510., Как сейчас;

⁃ залатать дыры, которые позволяют избегать ответственности", - написал Билошицкий.

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