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Все про:ДТП (5836) Нацполиция (10326) Ривне (307) Билошицкий (22)

 Пьяный водитель врезался в автомобиль патрульных в Ривном, двое полицейских в больнице. ФОТО

Volkswagen Passat, за рулем которого был мужчина с признаками алкогольного опьянения, врезался в стоявшую на обочине машину полицейских.

Об этом случае написал в Facebook первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Дневная смена, которая не предвещала никакой беды. Экипаж заступает на патрулирование с трукамом - контроль скоростного режима. На улице Киевской они останавливают водителя-нарушителя. Дальше - обычное оформление админматериалов. Служебное авто стоит, согласно ПДД, с включенными проблесковыми маячками, которые видны далеко и, видимо, так ослепили, судя по всему, очень нетрезвого водителя, который, ничего не понимая, на полной скорости влетает в служебный автомобиль в котором как раз находились патрульные", - написал он.

Пьяный водитель врезался в автомобиль патрульных в Ривном, двое полицейских в больнице 01

Обоих полицейских госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами. У патрульной, кроме того, ушиб шейного отдела позвоночника.

Пьяный водитель врезался в автомобиль патрульных в Ривном, двое полицейских в больнице 02Пьяный водитель врезался в автомобиль патрульных в Ривном, двое полицейских в больнице 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Пьяный водитель на BMW сбил беременную женщину на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Виновник ДТП также попал в больницу с травмами. Сейчас устанавливают, пил ли он перед тем, как сесть за руль. "Судя по признакам, которые у него были - запах из полости рта, сильное нарушение координации и речи, можно сделать вывод, что был очень сильно нетрезв", - написал Билошицкий.

Первый замначальника Департамента патрульной полиции подчеркнул, что ни подобные ДТП, ни штрафы не мотивируют водителей к тому, чтобы не садиться пьяными за руль. В скором времени в парламент будет подан законопроект об усилении ответственности за вождение в нетрезвом виде.

"Среди изменений, которые предлагались и предлагаются только по данному вопросу:

⁃ Внедрить выборочные и полные проверки на состояние опьянения (пункты трезвости)

⁃ Внедрить адекватную ответственность за управление лицами, лишенными такого права. 10200 грн, а не 510., Как сейчас;

⁃ залатать дыры, которые позволяют избегать ответственности", - написал Билошицкий.

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Пьяный водитель врезался в автомобиль патрульных в Ривном, двое полицейских в больнице 04
Пьяный водитель врезался в автомобиль патрульных в Ривном, двое полицейских в больнице 05

Источник: https://censor.net.ua/p3157406
 
 
 Топ комментарии
 
Основна діра для уникнення відповідальності - це ксиви ментів, суддів, прокурорів, депутатів, а також візитки з підписом тих же суддів, депутатів гннералів.
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С пьяными мразями за рулём, нужно бороться всем миром, а не отмазывать их за деньги, как принято...
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Совет форумчанПравила форума
 
Вот чем занимаются 4 мес слуги? Почему не усилили ответственность за пьянство на дорогах? Как отвечают за пьянство в цивилизованных странах? Почему наши законы далеки от законов в ЕС и Америке? Потому что их пишут бандиты и слабоумные и по этим законам страдают они сами и страдает даже полиция, не говоря уже о простых гражданах, которые каждую минуту подвергают свои жизни опасности.Чтобы поменять закон и увеличить ответственность не нужно никаких материальных средств, нужен ум и ответственность за людей. А народ гибнет каждый день под колесами, в то время как депутаты с проститутками переписываются и не выполняют своих функций. Ганьба! Где видеокамеры на дорогах? Дороги абсолютно бесконтрольны!
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Білошицький твої подонки калічать людей, не потрібно тут скилніти..Вчора в Маріуполі зломали ногу людині..ти хочеш щоб пожаліли? Особливо патрульну поліцію ніколи тому що там зосереджено все лайно..А до речи ти такій самий брехло і покриваєш злочини патрульних..
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Лишать их прав, в плоть до конфискации автомобилей. Другого наказания им не дано.
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Просто же все решается. Конфискация всего движимого и недвижимого имущества для выплаты пострадавшим, потом репортажи как они живут в картонках на улице, и все, все мгновенно научаться заказывать такси когда пьют.
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Основна діра для уникнення відповідальності - це ксиви ментів, суддів, прокурорів, депутатів, а також візитки з підписом тих же суддів, депутатів гннералів.
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питущість за кермом то таки жах, якось їздив з зашмаляним воділою, все було на грані, горілка то зло, держава торгує злом, гине більше чим на сході
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С пьяными мразями за рулём, нужно бороться всем миром, а не отмазывать их за деньги, как принято...
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Внедрить выборочные и полные проверки на состояние опьянения (пункты трезвости).
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Опять будут бабло косить
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