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Все про:контрразведка (164) Россия (74165) СБУ (13960)

 Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз комплектующих к военным кораблям ВМС РФ. ФОТО

Сотрудники контрразведки и следователи Службы безопасности Украины пресекли попытку незаконной переправки в страну-агрессора комплектующих к военным кораблям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что житель Николаева планировал незаконно переправить детали, которые используются во время ремонта и технического обслуживания двигателей на кораблях Военно-морского флота РФ.

Нелегальный груз правоохранители изъяли при пересечении государственной границы. По предварительной оценке специалистов рыночная стоимость обнаруженного оборудования составляет более полутора миллиона гривен.

Во время обыска по месту жительства организатора сделки обнаружены флэш-накопители, компьютерная техника, содержащая переписку с заказчиками из России.

В рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, проводятся следственные действия.

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Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз комплектующих к военным кораблям ВМС РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3157368
 
   
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Сотрудничество и поставка комплектующих вражеской армии ето уголовное дело по госизмене, а не просто по торговле. Представьте себе чтобы кто то во время второй мировой поставлял Гитлеру запчасти к фашистским танкам.
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не смеши ,тогвля с врагом идет уже 6й год аш гай шумит
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Согласен. Практически весь добываемый украинский уран и титан идет в Раиссю.
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Пороха убрали, а торговля все равно идет... Нас зробили зелохами разом...
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Кацапские свинарчуки работают, не боясь наказания. Там понимают что это благо для страны.
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тормоза..подпилили..распаяли и отправили ждать новый хор оалексрндрова....)
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