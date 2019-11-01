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 Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов. ФОТОрепортаж18+

В России 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев в отместку за издевательства и унижения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуются для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Инцидент произошел 25 октября в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье (РФ). Как отмечается в рапорте, вечером при разряжании оружия Шамсутдинов присоединил магазин к автомату и открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек были убиты, еще двое ранены.

Также указывается, что предварительной причиной случившегося являются "неуставные отношения".

Воинская часть № 54160, в которой служили Шамсутдинов и его жертвы, подчиняется 12-му Главному управлению Министерства обороны России, отвечающему за ядерно-техническое обеспечение и безопасность страны. ВЧ № 54160 - это ремонтно-техническая база (РТБ), осуществляющая эксплуатацию ядерных боеприпасов.

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 01

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 02


Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 03
Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 04
Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 05
Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 06
Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 07
Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 08

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 09

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 10

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 11
Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 12

Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото кучи трупов 13

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Огневая подготовка военной полиции РФ: "Долбо#б, считать научись до трех, сука!". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3157364
 
   
 Топ комментарии
 
Смотрю на дохлых кацапов, и так приятно на душе стало
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На дохлых кацов всегда приятно посмотреть..
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Мальчик правильно сделал. За такие издевательства этим ублюдкам воздалось мгновенно.
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Уродов 10 человек расстреляли. Ты, как я понял, из их числа. Расстрелял бы кто весь миллион кацапских солдат - был бы вообще праздник для всех соседей империи зла.
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А какая разница где они сдохнут. В Сирии, Ливии, на Донбассе, на Кавказе. Главное результат, жаль что мало.
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Я би подивився на тебе, якби ці "пацани" з тобою таке виробляли!...
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Урод - это сын твоего папаши. Кацапский урод и мерзавец, любящий тех, кто убивает украинцев.
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Кацапе ви так всіх дістали , і грузинів і татар і українців і всіх хто не кацап .
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Молодец ,но сначала надо было ночью с шомполом пошалить по тихому а потом уже салютовать. Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів - Цензор.НЕТ 8140
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А где жовто-блакитний?
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Ти підрахува стільки іхтамнєтов на Лугандоні зарито і в Пскові та Ростові закопано ? А тут є гарантія що татарином упокоїних вже ніяка лиха година "добровольцями" не занесе на нашу землю . Це здорово кацапе . Їжте не обляпайтесь .
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однозначно в список на обмен, этот рэмбо нужен в всу
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На Этот ШЕДЕВР можно Смотреть Бесконечно. Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів - Цензор.НЕТ 9703
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паренёк пацифист-гуманист..А мог бы и кнопочку какую-нить на ядерном пультике нажать)))
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Хлопчину виправдати, що очистив землю від таких виродків! Багато на його місці наклали на себе руки, а цей відомстив і залишився людиною. бо таке терпіти нікому не побажаєш!
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Судя по фоткам , он их БЛЕДЕРОМ ОТпи...чил. Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів - Цензор.НЕТ 6106
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Фотки "левые", к событию отношения не имеют.
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запросить на обмен - вот был бы сильный ход со стороны Украины
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Этого парня надо украсть у ваты и дать гражданство Украины, а может даже и орден! 100% там где то гены украинца есть, хоть чуть-чуть, но есть)
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Це бувша 4 Харбінська ракетна дівізія.Що там зараз - не знаю.На фото зі супутника - багато техніки і арти. РВСП там зараз нема.
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Правильно сделал. Мог бы ещё бошки им поотрезать и повесить на забор, шоб офицеры обоссались со страху. Бо офицеры прекрасно знают что творится в казармах.
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Немцы в рф? ты наркоман? тут даже буряты мигрируют в Европу из жопы под названием параша!
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У тебя шо, тяжелая абстиненция? Старлей который отбор призывников проводил этнический немец Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів - Цензор.НЕТ 9407 Похмелись
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Гарна новина . Погано тільки , що мало він їх зліквідував . Кожен знищений російський фашист , це десятки врятованих людських життів по всьому світі .
Ну а російським окупантам , як завжди - побільше втрат , великих і ще більших . Стабільно .
Слава Нації !!!
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Росію це чекає в майбутньому за всі її страшні гріхи!...
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Воинская часть № 54160 (с) До речі, автор статті сплутав Військову частину з Воінською. А це не одне й те саме.
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А какая нах.. разница.?В совковых армиях везде говено.
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Різниця є і суттєва, це просто різні речі. Погугли що таке Військова частина і що таке Воінська.
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Да мне просто пофиг,я не хотел бы служить ни в первой ни во второй.
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Жаль парня (Рамилья Шамсутдинова).
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До речі, дійсно відео не факт що саме з ним. І гора трупів що на фото теж схожа на ілюстрацію, а не саме з цієї бійні.
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"...ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуются для просмотра людям с неустойчивой психикой! ..." - это вообще о чем?! Это ж кацапов расстреляли. Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів - Цензор.НЕТ 9861
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У меня еще вопрос для кацапов сидящих здесь у нас по украинскими прокси.
Вот вы жалуетесь на то, что вас называют свиньями,так ответьте пожалуйста. Почему те дохлые кацапы такие грязные?
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Потому что фото с массой трупов, это азербайджанский спецназ, фото гуглится успешно. Вставили для "картинки".
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тебе то шо???
иди кизяком духовку для хлеба грей
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Нормальный кацап сдыхает у себя на родине, тупой кацап в Украине и в Сирии ..
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7 фотография , "Это члены азербайджанского спецотряда на участке Матагиса", к этому делу не имеют отношения . ФЕЙК.
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Очень много ,,воды,, льёте, уважаемые патриоты. Аж противно! Конечно, всегда приятно смотреть на убитых кацапов. Будет наука остальным подонкам!Но если честно- жаль пацана. От слова ОЧЕНЬ!!! Зато ЧЕСТЬ не запятнана!!!
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