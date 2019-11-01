 Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото из воинской части. ФОТОрепортаж18+

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел 25 октября в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье (РФ). Как отмечается в рапорте, вечером при разряжании оружия Шамсутдинов присоединил магазин к автомату и открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек были убиты, еще двое ранены.

Также указывается, что предварительной причиной случившегося являются "неуставные отношения".

Воинская часть № 54160, в которой служили Шамсутдинов и его жертвы, подчиняется 12-му Главному управлению Министерства обороны России, отвечающему за ядерно-техническое обеспечение и безопасность страны. ВЧ № 54160 - это ремонтно-техническая база (РТБ), осуществляющая эксплуатацию ядерных боеприпасов.





















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