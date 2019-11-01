 Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото из воинской части. ФОТОрепортаж18+

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Инцидент произошел 25 октября в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье (РФ). Как отмечается в рапорте, вечером при разряжании оружия Шамсутдинов присоединил магазин к автомату и открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек были убиты, еще двое ранены.
Также указывается, что предварительной причиной случившегося являются "неуставные отношения".
Воинская часть № 54160, в которой служили Шамсутдинов и его жертвы, подчиняется 12-му Главному управлению Министерства обороны России, отвечающему за ядерно-техническое обеспечение и безопасность страны. ВЧ № 54160 - это ремонтно-техническая база (РТБ), осуществляющая эксплуатацию ядерных боеприпасов.
https://twitter.com/Artak_Beglaryan/status/716910959990849536
Я считаю такие паганые сми, надо карать законом. За фейки и за неуважение
Елита...
в СА (не везде конечно,но ...) "деды" за месяц до караула становились просто шелковые, с молодыми на Вы и шепотом, а на завтраке свою "шайбу" масла отдавали молодым
Сльози счастья мєшают мнє гаваріть.
5. Отправить на стрелковые курсы, чтобы впредь расход боеприпаса был эффективнее.
Тепер іванови та сидорови будуть спочатку згадувати ці гори розстріляних таких самих іванових та сидорових і вже десять разів поміркують чи чипати взагалі Шамсутдинових!
Но если честно, всё-таки приятно было посмотреть на утилизированных фашистов Мало, да, ну и на там спасибо...