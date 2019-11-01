 Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
ВНИМАНИЕ! Видео и фото не рекомендуются для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Инцидент произошел 25 октября в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье (РФ). Как отмечается в рапорте, вечером при разряжании оружия Шамсутдинов присоединил магазин к автомату и открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек были убиты, еще двое ранены.
Также указывается, что предварительной причиной случившегося являются "неуставные отношения".
Воинская часть № 54160, в которой служили Шамсутдинов и его жертвы, подчиняется 12-му Главному управлению Министерства обороны России, отвечающему за ядерно-техническое обеспечение и безопасность страны. ВЧ № 54160 - это ремонтно-техническая база (РТБ), осуществляющая эксплуатацию ядерных боеприпасов.
Фото с кучей трупов - азербайджанцый в нагорном Карабахе.
Но зачем писать факты, если можно сделать вот так?
чомусь немає..
А мамки с радостью получат компенсацию, побухают с месяцок и еще нарожают ублюдков
засунуть кого-то головой в унитаз - теперь они стали богаче, здоровее,
и вообще расширили культурный и духовный кругозор.
Если тебе плохо - засунь кого-то в унитаз, и жизнь наладится.
пороблэно
Мне как-то пришлось быть в Монгольской народной
она относится к ЗабВО
С тех пор я точно знаю
что о Советской армии рассказывают те, кто не имел соблазнов
Жизнь армейского начальства была сложной
примерно с 20 числа дележ бичиков (талоны на товары повышенного спроса)
с 30 числа получение бичиков и их обмен, если таких тряпок уже 5
с 10 числа отоваривание бичиков и обмен тряпками
с 20 числа дележ бичиков
Стрелялись каждый день, но запомнилось два случая
Боец написал рапорт, что его обижают, приложил список
Командир положил его в сейф и забыл. Нужно было разбираться с бичиками.
Боец взял автомат, взял список
пошел в курилку, там пятеро, двое из списка, раз и нет 2-х и двух зацепил
Вышел на крыльцо
там группа . 3-е из списка. Тоже кого-то зацепил
Потом извинялся перед теми кого не было в списке. Мол автомат повело.
Второй расстрелял, кажется, 18 человек, в Чойре
ему перебили ноги и он был в госпитале
везут его сестрички на качалке, а он одну хвать за жо...
Майор кулаком ему по морде
и попал солдатик к моей жене в стоматологию с перебитой в двух местах челюстью
Результат издевательств - смерть.
Заметьте фамилии погибших - русские.
Еврей, татарин и водитель БТР не пострадали.
Валил тех кто издевался. Туда им и дорога.