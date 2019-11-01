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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Хмельнитчина (454) топливо (470) ГФС (3466)

 Две незаконные АЗС ликвидированы в Хмельницкой области - изъято ТМЦ на 3 млн. грн, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области совместно с работниками УСБУ в Хмельницкой области пресекли деятельность двух незаконных АЗС и изъяли из незаконного оборота крупную партию горючего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" были установлены двое местных жителей, которые, не будучи зарегистрированными как физические лица-предприниматели и не имея соответствующих разрешительных документов (лицензий и разрешений), осуществляли розничную реализацию горюче-смазочных материалов со стационарных автозаправочных станций, расположенных на территории региона.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение бензин марки "А-92" и "А-95 Euro", дизельное топливо и сжиженный газ, а также емкости с автозаправочными колонками, общей ориентировочной стоимостью почти 3 млн. грн., в том числе подакцизной продукции больше чем на 2 млн. грн.

На правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.164 КУоАП".

Две незаконные АЗС ликвидированы в Хмельницкой области - изъято ТМЦ на 3 млн. грн, - ГФС 01
Две незаконные АЗС ликвидированы в Хмельницкой области - изъято ТМЦ на 3 млн. грн, - ГФС 02
Две незаконные АЗС ликвидированы в Хмельницкой области - изъято ТМЦ на 3 млн. грн, - ГФС 03
Две незаконные АЗС ликвидированы в Хмельницкой области - изъято ТМЦ на 3 млн. грн, - ГФС 04
Две незаконные АЗС ликвидированы в Хмельницкой области - изъято ТМЦ на 3 млн. грн, - ГФС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3157357
 
 
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Почему власть "незаконные" АЗС - рабочие месчта ликвидирует, а не помогает легализваться?
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Опять - решения суда нет,а отбор имущества у предпринимателя есть,порошенковский грабеж продолжается.
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