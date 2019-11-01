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 Пьяный водитель на BMW сбил беременную женщину на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

В с. Погребы Броварского района Киевской области пьяный водитель на иномарке наехал на беременную женщину и пытался скрыться с места ДТП. Женщина в больнице, ей сделали кесарево сечение. Угроз для ребенка нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

В ходе следственных действий было установлено, что потерпевшая вместе со своей сестрой и племянницей шли по обочине в направлении с. Зазимье. Выйдя из своего дома, они не успели пройти и нескольких метров, как на них наехала машина.

"Водитель даже не остановился. Убегая, продолжил движение. Однако, не справившись с управлением, въехал в гаражное помещение. Выскочил из машины и снова начал убегать. Заметили это случайные прохожие, нарушителя придержали и вызвали скорую и полицию, которая задержала 33-летнего мужчину на месте происшествия. От столкновения он остался невредимым", - рассказали в полиции.

Беременную женщину с травмами и ушибами грудной клетки госпитализировали в Центральную районную больницу. К счастью, с помощью кесарева сечения жизнь ребенка спасли.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Пьяный водитель на BMW сбил беременную женщину на Киевщине, - Нацполиция 01
Пьяный водитель на BMW сбил беременную женщину на Киевщине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3157323
 
 
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Когда єтих алкашей за рулем будут сажать по полной ??? КаждЫй день дтп и везде пьянь за рулем П'яний водій на BMW збив вагітну жінку на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 789
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Водитель - очередной ублюдок из народа.
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"Пьяный водитель на BMW сбил беременную женщину на Киевщине, - Нацполиция" - сколько же это будет продолжаться, власть только наблюдает, считает количество погибших и ничего не делает, то есть стала соучастником преступления, надо немедленно всем водителям Украины, перездавать на права бесплатно, если кто не сдал, отобрать права и повторно за деньги сдавать, и так до тех пор пока не сдадут экзамен, мы же все понимает, что за время независимости Украины, подавляющее большинство не сдавали, а покупали права, и результат мы все сегодня видим.
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