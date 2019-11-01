 Пьяный водитель на BMW сбил беременную женщину на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

В ходе следственных действий было установлено, что потерпевшая вместе со своей сестрой и племянницей шли по обочине в направлении с. Зазимье. Выйдя из своего дома, они не успели пройти и нескольких метров, как на них наехала машина.

"Водитель даже не остановился. Убегая, продолжил движение. Однако, не справившись с управлением, въехал в гаражное помещение. Выскочил из машины и снова начал убегать. Заметили это случайные прохожие, нарушителя придержали и вызвали скорую и полицию, которая задержала 33-летнего мужчину на месте происшествия. От столкновения он остался невредимым", - рассказали в полиции.

Беременную женщину с травмами и ушибами грудной клетки госпитализировали в Центральную районную больницу. К счастью, с помощью кесарева сечения жизнь ребенка спасли.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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