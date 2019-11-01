 Водитель Renault с явными признаками опьянения влетел в дерево под Одессой: 2 пассажира погибли, 3 госпитализированы, сам виновник ДТП не пострадал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Беляевского отдела полиции в Одесской области.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров легковушки, за жизнь еще трех, среди которых беременная женщина, сейчас борются врачи. Единственный, кто остался невредимым в этой аварии, - сам водитель", - сказано в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, которые в настоящее время работают на месте происшествия, авария произошла из-за невнимательности водителя, который, к тому же, имеет явные признаки алкогольного опьянения. Именно сейчас мужчина проходит медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ДТП на Столичном шоссе в Киеве: один человек погиб, еще двое с серьезными травмами госпитализированы. ФОТОрепортаж

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и задержания водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.