 Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС. ФОТО

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Как отметили в штабе, по свидетельству мирных граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированной территории, но не имеют отношения к деятельности вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Новая Ласпи на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине.
"Ее заложили и успешно забыли о местонахождении сами "асвабадители"", - сказано в сообщении.
Также в штабе сообщили, что противник традиционно обратился к информационным манипуляция и использовал этот факт в ходе очередной попытки дискредитировать Объединенные силы: ""Фейкометы" из ОРДЛО пытаются скрыть собственные потери в результате неосторожного обращения с вооружением".
Кроме того отмечается, что пропагандистский ресурс российских оккупантов "ДАН" опубликовал информацию о том, что с украинской стороны якобы обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям.
"Традиционно для российской пропаганды акцент сделан на больного ребенка, которого якобы намеревались лечить "ополченцы". В сообщении отсутствуют материалы фото- или видеофиксации. В местности, где якобы произошло событие (около 300 метров в опорный пункт врага), уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми", - говорится в сообщении.
"Боевые действия на этом участке вчера, 31 октября 2019 Объединенными силами не велись. Украинские военнослужащие никаких пусков ПТУР не совершали", - добавили в пресс-центре ОС.
Хоч раз..
спасибо товарищу Рузвельту за нашу счастливую жизнь.
Обезьяне - тоже привет, шоб она бананом подавилась, "миротворец" хренов