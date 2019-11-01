 Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС. ФОТО

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Как отметили в штабе, по свидетельству мирных граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированной территории, но не имеют отношения к деятельности вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Новая Ласпи на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине.

"Ее заложили и успешно забыли о местонахождении сами "асвабадители"", - сказано в сообщении.

Также в штабе сообщили, что противник традиционно обратился к информационным манипуляция и использовал этот факт в ходе очередной попытки дискредитировать Объединенные силы: ""Фейкометы" из ОРДЛО пытаются скрыть собственные потери в результате неосторожного обращения с вооружением".

Кроме того отмечается, что пропагандистский ресурс российских оккупантов "ДАН" опубликовал информацию о том, что с украинской стороны якобы обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям.

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"Традиционно для российской пропаганды акцент сделан на больного ребенка, которого якобы намеревались лечить "ополченцы". В сообщении отсутствуют материалы фото- или видеофиксации. В местности, где якобы произошло событие (около 300 метров в опорный пункт врага), уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми", - говорится в сообщении.

"Боевые действия на этом участке вчера, 31 октября 2019 Объединенными силами не велись. Украинские военнослужащие никаких пусков ПТУР не совершали", - добавили в пресс-центре ОС.