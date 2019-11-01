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 Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС. ФОТО

Оккупанты прибегают к грязным манипуляциям, чтобы скрыть собственные потери.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Как отметили в штабе, по свидетельству мирных граждан Украины, которые вынуждены проживать на оккупированной территории, но не имеют отношения к деятельности вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Новая Ласпи на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине.

"Ее заложили и успешно забыли о местонахождении сами "асвабадители"", - сказано в сообщении.

Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС 01

Также в штабе сообщили, что противник традиционно обратился к информационным манипуляция и использовал этот факт в ходе очередной попытки дискредитировать Объединенные силы: ""Фейкометы" из ОРДЛО пытаются скрыть собственные потери в результате неосторожного обращения с вооружением".

Кроме того отмечается, что пропагандистский ресурс российских оккупантов "ДАН" опубликовал информацию о том, что с украинской стороны якобы обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В октябре потери российских наемников на Донбассе составили 96 человек, из них 33 - безвозвратные, - штаб ОС

"Традиционно для российской пропаганды акцент сделан на больного ребенка, которого якобы намеревались лечить "ополченцы". В сообщении отсутствуют материалы фото- или видеофиксации. В местности, где якобы произошло событие (около 300 метров в опорный пункт врага), уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми", - говорится в сообщении.

"Боевые действия на этом участке вчера, 31 октября 2019 Объединенными силами не велись. Украинские военнослужащие никаких пусков ПТУР не совершали", - добавили в пресс-центре ОС.

Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3157283
 
   
 Топ комментарии
 
"процесс разминирования начался", хороший метод Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 477
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"процесс разминирования начался", хороший метод Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 477
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таки да.. лучший способ разминирования - ноги кацапа на соседней сосне
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Если простить и не наказать террористов,то война будет продолжаться внутри страны. Будут приходить и убивать в квартиры. То те одних,то другие тех.
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...ф топку асвабадитей, кацапских оккупантов... Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6641
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накануне рождества, т.н. рашские гумусконвои мона по минных полях пускать. и фейерверки будут есчо те и разминирование одновременно )
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кацапня тока и умеет шо автомобили портить...
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какие же мрази - они детей миллионами убивали, а тут - "ребенка спасать ехали"...
спасибо товарищу Рузвельту за нашу счастливую жизнь.
Обезьяне - тоже привет, шоб она бананом подавилась, "миротворец" хренов
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Не підказуйте Зебілу, бо він ще й наших саперів пошле на розмінування.
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Крепкого здоровья зашквареным и хорошего настроения их родственникам, особенно женам Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9059
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При чем там кацапы? Они в корпусах высший комсостав, и инструкторы (Наев), на линии соприкосновения они не появляются, поэтому и плен не попадают.
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...попадают и еще как...просто сейчас перестрелки окопные и пленных нет...
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Пленных нет 5 5 лет, кроме двух ГРУшников. Еще были 10 десантников, но их задержали в глубоком тылу, а не на линии соприкосновения.
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Не зрозуміло для чого додана картинка. Що вона прояснює?
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