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 СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады. ФОТОрепортаж

В четверг, 31 октября, СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков среди личного состава бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"31.10.19, сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и военной прокуратуры Киевского гарнизона, прекращена противоправная деятельность одного из военнослужащих сто 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который на систематической основе организовал сбыт наркотических средств среди рядового, сержантского и офицерского состава указанной бригады. Вместе с военнослужащим был задержан поставщик и как оказалось производитель наркотиков, который у себя в квартире организовал целую лабораторию по выращиванию и переработке каннабиса", - источник в СБУ.

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Как отмечается, военнослужащие указанного подразделения осуществляют охрану стратегических объектов МО (админзданий, баз расположения, складов и т.д.), в том числе в районе проведения ООС.

Следствие будет продолжаться. В том числе, будут устанавливаться все военнослужащие, которые пользовались услугами указанных дельцов.

СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады 01
СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады 02
СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады 03
СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады 04
СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады 05
СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады 06
СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады 07
СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады 08
СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады 09

Источник: https://censor.net.ua/p3157243
 
 
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