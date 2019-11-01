 СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"31.10.19, сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и военной прокуратуры Киевского гарнизона, прекращена противоправная деятельность одного из военнослужащих сто 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который на систематической основе организовал сбыт наркотических средств среди рядового, сержантского и офицерского состава указанной бригады. Вместе с военнослужащим был задержан поставщик и как оказалось производитель наркотиков, который у себя в квартире организовал целую лабораторию по выращиванию и переработке каннабиса", - источник в СБУ.

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Как отмечается, военнослужащие указанного подразделения осуществляют охрану стратегических объектов МО (админзданий, баз расположения, складов и т.д.), в том числе в районе проведения ООС.

Следствие будет продолжаться. В том числе, будут устанавливаться все военнослужащие, которые пользовались услугами указанных дельцов.

















