 Правоохранители Киевщины ликвидировали канал поставки каннабиса в воинскую часть. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Правоохранителями установлено, что на протяжении 2019 года 24-летний военнослужащий Вооруженных Сил Украины по предварительному сговору с 25-летним жителем города на территории столицы организовали выращивание каннабиса и его сбыт.

"Киевлянин по месту жительства выращивал, измельчал и фасовал. Последующий сбыт "лег на плечи" контрактнику", - говорится в сообщении.

Преступная деятельность солдата была задокументирована во время сбыта каннабиса, когда тот принес продать наркотическое зелье по месту несения службы.

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В дальнейшем, при проведении неотложного обыска в квартире, где выращивался наркотик, работники полиции обнаружили тщательно оборудованные душевые кабинки с растениями наркозелья, различное оборудование для его выращивания, приборы для фасовки и деньги, за которые покупались наркотические средства.

"Сейчас криминальный дуэт сбытчиков задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Мужчинам объявлено о подозрении по ч.1, ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту сбыта наркотических веществ ведет следственное управлением полиции Киевщины под процессуальным руководством Военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона и под оперативным сопровождением работников Службы безопасности Украины.

Также сообщается, что подготовлены и вручены ходатайства об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовлены и согласованы у процессуального руководителя ходатайства о предоставлении разрешений на проведение обысков, ареста изъятого имущества.



Фото: сайт Нацполиции