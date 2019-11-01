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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18133) Киевпастранс (91) стрельба (2536) трамвай (162) Левченко Дмитрий (1)

 Если бы не металлическая перегородка за стеклом - были бы человеческие жертвы, - в Киеве обстреляли скоростной трамвай. ФОТОрепортаж

Вечером 31 октября неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая в Киеве.

Об этом сообщил гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом – были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта. ... Случаем уже занимаются правоохранители", - рассказал он.

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Если бы не металлическая перегородка за стеклом - были бы человеческие жертвы, - в Киеве обстреляли скоростной трамвай 01
Если бы не металлическая перегородка за стеклом - были бы человеческие жертвы, - в Киеве обстреляли скоростной трамвай 02
Если бы не металлическая перегородка за стеклом - были бы человеческие жертвы, - в Киеве обстреляли скоростной трамвай 03
Если бы не металлическая перегородка за стеклом - были бы человеческие жертвы, - в Киеве обстреляли скоростной трамвай 04

Источник: https://censor.net.ua/p3157206
 
 
 Топ комментарии
 
Це представители нашего с вами МУДРОГО УКРАИНСКОГО НАРОДА!
НАШИЛЮДИ як каже ЗЕ)))
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Це при новому міністрі МВС таке твориться! А уявіть, що б було при барижному?!
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руцка, сцука, мыр - всё ближе и ближе! Если бы не металлическая перегородка за стеклом - были бы человеческие жертвы, - в Киеве обстреляли скоростной трамвай - Цензор.НЕТ 5726
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Це представители нашего с вами МУДРОГО УКРАИНСКОГО НАРОДА!
НАШИЛЮДИ як каже ЗЕ)))
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Соевые до сих пор мстят за двойной провал
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Гопота борщаговская,пивасик,95 квартал,Зе наш чувак,красавчик,за мир,биомусор который должег быть утилизирован
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В чем суть голосования этим МУДРЫМ НАРОДОМ в свое время за ОВОЩА а теперь за ЗЕню?
Все просто...
И ЗЕ и ОВОЩ это такое же быдло как и большинство люмпменов нашего МУДРОГО НАРОДА!)))
они для них СВОИ!!! РОДНЫЕ!!!
Ботают на фене и ведут себя как быдло))))

Вуаля господа...
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Стучать писюном по рояли...ведь это же ТАК СМЕШНО!!!
называть страну в которой ты родился ПРОСТИТУТКОЙ....ведь это так близко БЫДЛУ
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А КАСТРИРОВАННЫЙ БОРОВ ПЕТЯ - СВЕТОЧ МУДРОСТИ ?
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Це при новому міністрі МВС таке твориться! А уявіть, що б було при барижному?!
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При том как раз купили эти трамваи,а зря.Зедебилы должны ездить в скотовозах им там привычней.
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секта ловцы трамваев начинает свое существование
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то ли ещё будет, когда Зеленский полностью откроет границы для руского мира
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"Полностью"- это как? Те "ворота", что барыга за 5 лет не сподобился закрыть?
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Мій варіант.

Таксисти проплатили *********.
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Господи, после прихода Зебилов к власти, страна превращается в гопняк….
Какие руководители, такая и страна...……...
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К сожалению, внутриполитическая ситуация дальше пойдёт вразнос.
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А×¥лЕ їм буде ... скільки нападів на незручних, висить на "постійному" розшуку. Саме в той час, поки мразота яка вчиняла, перетинає кордони в пошуках кращої долі.
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