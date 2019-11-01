 Если бы не металлическая перегородка за стеклом - были бы человеческие жертвы, - в Киеве обстреляли скоростной трамвай. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.
"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом – были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта. ... Случаем уже занимаются правоохранители", - рассказал он.
НАШИЛЮДИ як каже ЗЕ)))
Все просто...
И ЗЕ и ОВОЩ это такое же быдло как и большинство люмпменов нашего МУДРОГО НАРОДА!)))
они для них СВОИ!!! РОДНЫЕ!!!
Ботают на фене и ведут себя как быдло))))
Вуаля господа...
называть страну в которой ты родился ПРОСТИТУТКОЙ....ведь это так близко БЫДЛУ
Таксисти проплатили *********.
Какие руководители, такая и страна...……...