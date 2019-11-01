 Если бы не металлическая перегородка за стеклом - были бы человеческие жертвы, - в Киеве обстреляли скоростной трамвай. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко, передает Цензор.НЕТ.

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом – были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта. ... Случаем уже занимаются правоохранители", - рассказал он.

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