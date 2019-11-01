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 Пожар на крыше шестиэтажки в центре Киева удалось погасить. ФОТОрепортаж

По состоянию на 01:04 пожар на крыше жилого дома в Шевченковском районе Киева ликвидирован.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

"По состоянию на 1:04 пожар на крыше жилого дома в Шевченковском районе ликвидирован", - сказано в сообщении.

На то, чтобы погасить пламя, потребовалось 4 часа.

"В ходе тушения разобранном около 300 кв. м обгоревших конструкций дома. Жертв и пострадавших нет, на свежий воздух выведено 40 жителей дома", – сообщили в ГСЧС.

В борьбе с пламенем участвовали 80 человек и 22 единицы техники.

Причины возгорания неизвестны, их будет выяснять следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/p3157179
 
 
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