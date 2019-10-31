 #Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал "Слуги народа" в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко о секс-скандале. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора", - Яременко о переписке с проституткой. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думаю, что в этом виноват турборежим. Есть три пути решения, - Арахамия о секс-скандале с Яременко
Читайте на "Цензор.НЕТ": "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР
Больше фотошопов смотрите здесь
- БЕ-е-е.
БОГДАН-ІІ - "Я, пане Перший, старався..."
БОГДАН ІІ- "Якщо ви хочете поговорити про мораль і закон - давайте. У цій країні є закон, який захищає моє та кожного з вас особисте листування. Оприлюднення листування є кримінальним злочином і той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую, я лише нагадую про закон, який один для всіх"
БОГ їх таки дав Зеленим на поміч Україні
https://www.facebook.com/832942320102956/posts/2680025358727967?sfns=mo
This Ukrainian MP was negotiating prices with a prostitute. Now he's sorry
Просто до слез
Коровья
- Потому что на "Пороха" сюжеты для фотожаб делали на "Лахте", у ВАНОЙ и Коломойского, скучные и неинтересные........ А Зе-команда создаёт сюжеты сама, яркие, искромётные...
Kroda - Навій Схрон (2015) (Dungeon Synth, Dark Ambient, Black Metal)
Расшифровываю только для вас таблицу кодовых слов "слуг народа":
"Анал - табу" - это значит, что депутаты, которых контролирует Коломойский, решение поддерживать не собираются.
"Защищенная классика" - это значит, что депутаты-мажоритарщики, которые контролируются "Слугой народа", компенсируют нехватку голосов, которых не даст группа Коломойского.
"Орал" - это значит, что Разумков в курсе.
"На ночь не остаюсь" - это значит, что Коломойский будет в бешенстве и явно зайдет в зарубу.
"Пожелания можно" - это значит, комитет правки рассмотрит.
"2 часа - 150 долларов" - это значит, что президент просит ускорить процесс.
А ТО БУБОЧКИ В ТУРБОРЕЖИМЕ СИЛЬНО ОЗАБОЧЕНЫ ( делами в стране?)
В топе слуги
"Я прошу вибачення, одні п***рам пишуть, інші - повіям. Кого ви сюди понабирали?! - прокоментував Кива...Увага! Відео містить нецензурну лексику! (18+).https://www.youtube.com/watch?v=J0GnRQsGbp8
.
Астанавітесь!!! ПАНІКА!!!
Но вообще - зачет
А меня банят за слово "****"