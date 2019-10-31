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Все про:ВР (23914) проституция (269) секс (316) скандал (4305) Яременко Богдан (55) Слуга народа (429)

 #Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал "Слуги народа" в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Секс защищенный, классика и орал. Час – 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой. Нардеп заявил, что устроил провокацию. ВИДЕО

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко о секс-скандале. ВИДЕО

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора", - Яременко о переписке с проституткой. ВИДЕО

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 04

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 05

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 06

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 07

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 08

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 09

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думаю, что в этом виноват турборежим. Есть три пути решения, - Арахамия о секс-скандале с Яременко

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал Слуги народа в ФОТОжабах 12

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3157149
 
   
 Топ комментарии
 
Приходит Яременко в публичный дом. - Дайте мне двух девок за 50 баксов. - Извините, но у нас такса 100 долларов! - Хрен с ним! Давайте таксу!
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Ківа - Оппа за Жоппу, Яременко - зельонківці. хто слідуючий Юлькіні чи Голосовці?
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СН в такой тур бы отправить.Правда Кива б не поехал

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"Он (ЗЕ) устал. ... Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и из средств массовой информации - он это очень болезненно воспринимает" БОГДАН-І
БОГДАН-ІІ - "Я, пане Перший, старався..."
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БОГДАН І - "Я адвокат Коломойского, я люблю вечеринки, я постоянно хожу в какие клубы, рестораны и ночные заведения. И веду открытый образ жизни, я стараюсь появляться там без охраны... Я предупреждал, что буду это делать, потому что это часть моей жизни".

БОГДАН ІІ- "Якщо ви хочете поговорити про мораль і закон - давайте. У цій країні є закон, який захищає моє та кожного з вас особисте листування. Оприлюднення листування є кримінальним злочином і той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую, я лише нагадую про закон, який один для всіх"
БОГ їх таки дав Зеленим на поміч Україні
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Яременко стал известен на международном уровне

https://www.facebook.com/832942320102956/posts/2680025358727967?sfns=mo

This Ukrainian MP was negotiating prices with a prostitute. Now he's sorry

#Аналтабу в турборежиме. Секс-скандал "Слуги народа" в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6548
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Приходит Яременко в публичный дом. - Дайте мне двух девок за 50 баксов. - Извините, но у нас такса 100 долларов! - Хрен с ним! Давайте таксу!
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Аж закашлялась от неожиданности)))
Просто до слез
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Сейчас ЗЕбилы поднимут визг как Цензор абижает уставшего от негатива ЗЕбубачку, и почему нет фотожаб на Парашенко..
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Яременко - ЗЕБУБОЧКА 😀😀😀 да там целый озабоченный колобок
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- Почему исчезли фотожабы на "Пороха", а на "Зе-команду" "прут валом2?.........
- Потому что на "Пороха" сюжеты для фотожаб делали на "Лахте", у ВАНОЙ и Коломойского, скучные и неинтересные........ А Зе-команда создаёт сюжеты сама, яркие, искромётные...
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Якраз записано львівською групою 4 роки тому, до ночі Самхайна 2015:
Kroda - Навій Схрон (2015) (Dungeon Synth, Dark Ambient, Black Metal)
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Сергій Поярков.

Расшифровываю только для вас таблицу кодовых слов "слуг народа":

"Анал - табу" - это значит, что депутаты, которых контролирует Коломойский, решение поддерживать не собираются.
"Защищенная классика" - это значит, что депутаты-мажоритарщики, которые контролируются "Слугой народа", компенсируют нехватку голосов, которых не даст группа Коломойского.
"Орал" - это значит, что Разумков в курсе.
"На ночь не остаюсь" - это значит, что Коломойский будет в бешенстве и явно зайдет в зарубу.
"Пожелания можно" - это значит, комитет правки рассмотрит.
"2 часа - 150 долларов" - это значит, что президент просит ускорить процесс.
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Блин, бизнесмены могли бы и секс шоп открыть в вистибелю.
А ТО БУБОЧКИ В ТУРБОРЕЖИМЕ СИЛЬНО ОЗАБОЧЕНЫ ( делами в стране?)
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Беня задумался над вашим предложением.
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коли вже будуть картинки про Баригу, що ховається від допитів?
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Зара зелікі у центрі уваги, Барига нікого не цікавіть. Піар справа тонка...
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Я видел в Раде все сидят уткнувшись в телефоны(даже Порошенко), и ладошками прикрывают. Меня терзают смутные подозрения.
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ПРОСТО У МУЖИКОВ ПОЯВИЛИСЬ НЕУЧТЕННЫЕ ЖЕНАМИ ДЕНЬГИ 😀😀😀
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Куда конь с копытом, туда и рак с клешней ? Да ? К чему эта картинка ?
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коня кують, а жаба й собі лапу підставляє
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....Кива висміяв пікантне листування "Слуги народу" Богдана Яременка на засіданні Верховної Ради. Відео з реакцією нардепа розмістили кілька Telegram-каналів.
"Я прошу вибачення, одні п***рам пишуть, інші - повіям. Кого ви сюди понабирали?! - прокоментував Кива...Увага! Відео містить нецензурну лексику! (18+).https://www.youtube.com/watch?v=J0GnRQsGbp8
#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9040 .
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Ківа?! КІВА, мля?!
Астанавітесь!!! ПАНІКА!!!


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А-а-ааа! Качалка! Кімната збочень! Регочу аж писюганити хочу
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А семки где? Было бы еще натуральнее
Но вообще - зачет
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Інфобабушки стеця вдяглись на Хеловін
#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3598
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МАБУТЬ з двома "с" треба писати. #Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2157Більше пояснити нема чім
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А хтось казав що це скликання буде ще гірше за папєрєдніков.. Накаркав ***
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