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 Общество, Фоторепортаж
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 4,6 тыс. единиц снегоуборочной техники подготовлены для безопасности на дорогах госзначения в зимний период, - Гончарук. ФОТОрепортаж

Для безопасности на дорогах в зимний период Кабинет Министров Украины мобилизовал все ресурсы, подкрепив их договорами с частными компаниями, имеющими современную снегоуборочную технику.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня в регионы отправились 54 новые специальные машины. Всего для безопасности на дорогах государственного значения есть 4,6 тыс. единиц техники, в распоряжении облавтодоров – 3,4 тыс. единиц. Другие подрядные организации имеют еще почти 1,3 тыс. единиц.

Также  в полосах отвода дорог предусматриваются участки для временной остановки в случае непогоды - более 800 площадок, а на дорогах государственного значения установят 7 тыс. погонных метров снегозадерживающих щитов.

"Не забыли и о фрикционных материалах, технической соли, применяемых при гололедице. План выполнен на 100%. Также предусмотрели достаточно холодной асфальтобетонной смеси для аварийного ремонта дорог зимой", - говорится в сообщении.

Ситуацию будет контролировать межведомственный штаб Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), в составе которого представители Национальной полиции, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также ассоциаций перевозчиков и Укртрансбезопасности.

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4,6 тыс. единиц снегоуборочной техники подготовлены для безопасности на дорогах госзначения в зимний период, - Гончарук 01
4,6 тыс. единиц снегоуборочной техники подготовлены для безопасности на дорогах госзначения в зимний период, - Гончарук 02
4,6 тыс. единиц снегоуборочной техники подготовлены для безопасности на дорогах госзначения в зимний период, - Гончарук 03
4,6 тыс. единиц снегоуборочной техники подготовлены для безопасности на дорогах госзначения в зимний период, - Гончарук 04

Источник: https://censor.net.ua/p3157124
 
 
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Живу в частном секторе . А кто такой Гончарук ? Купил себе снегоуборщик . 4,6 тыс. единиц снегоуборочной техники подготовлены для безопасности на дорогах госзначения в зимний период, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1266
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Фріци від заздрощів ікати почнуть. Гончарук - це звучить гордо!
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Знаю що в Одеському облавтодорі всі Крази які були на балансі просто здані на металобрухт і тепер в них немає ніякої техніки, а само підприємство Одесаоблавтодор та всі районні ДРСУ захопила вірменська мафія яка знищила все що тільки можна і тепер контролює вагові комплекси в Одеській області!
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Думаю в інших областях ситуація не менш катастрофічна! Тому Гончаруку потрібно вимагати фотозвітів по всіх одиницях дорожньої техніки! Виявиться страшне, що реально готові до прибирання снігу на всю країну - пару сотень, не більше! Коли Саакашвілі почав особисто перевіряти кількість працюючої снігоприбиральної техніки, то виявилось що її катастрофічно мало - кілька одиниць на всю Одеську область! Тому ці заяви Гончарука про 4,6 тис одиниць техніки виглядають просто дилетантськими!
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Это что техника на выставке?Никак не вижу что она работала а теперь ее подготовили к зимнему сезону.И видимо это очень крутые автомобили раз эти две единицы техники управятся со всеми региональными дорогами.По опыту знаю если правительство говорит что все ОК значит покупай лопату так как зима в нашей стране даже в январе приходит не ожыданно.
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