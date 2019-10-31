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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:налоговая (800) табак (195) ГФС (3461)

 Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, АР Крым и г.Севастополе совместно с отделом БКОП УСБУ в Херсонской области остановили работу незаконного табачного бизнеса и изъяли крупную партию табачного сырья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз - 2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области была установлена группа лиц, которые без наличия разрешительных документов, отражения в бухгалтерском и налоговом учете и уплаты налогов организовали на территории региона выращивание сырья различных видов табака. В дальнейшем на специально организованном подпольном производстве, которое расположено на ферме близ табачных полей, с незаконно выращенного табака изготавливали фальсифицированное табачное сырье с использованием промышленного оборудования, обеспечивающего массовое производство.

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По имеющейся информации, изготовленные из этого сырья табачные изделия планировалось реализовывать через сеть Интернет и переправлять контрабандой через границу для последующей продажи в странах Евросоюза.

На основании постановления суда проведен обыск указанных нежилых зданий и земельных участков, по результатам которого ликвидировано подпольное массовое производство подакцизных товаров, изъяты и согласно постановлению Херсонского городского суда наложен арест на табачное сырье в количестве более 91 тонны стоимостью почти 260 млн грн.

Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 01
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 02
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 03
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 04
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 05
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 06
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 07
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 08
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 09
Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн 10

Досудебное следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3157111
 
 
 Топ комментарии
 
Ещё в 2016 году писали, что введение акциза на табачное сырье - незаконно и рубит под корень его выращивание, т.е. сельхозпроизводителя. Ещё на выращивание винограда и яблок акциз добавьте, и.к. из этого сырья тоже ведь подакцизную алкоголку делают.
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На Херсонщине издавна выращивают табак. Что в этом криминального. Что-то это антиалкогольной компанией Горбачева отдает, когда крымские виноградники вырубали. Заставь дурака Богу молиться... Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн - Цензор.НЕТ 5830
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На Херсонщине издавна выращивают табак. Что в этом криминального. Что-то это антиалкогольной компанией Горбачева отдает, когда крымские виноградники вырубали. Заставь дурака Богу молиться...
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Зєлєгробіки гроблять українського товаровиробника на догоду Західним тютюновим компаніям. Молодці зєльонці., працюють і передом і задом. Дають і Мокшам і Єврохреям.
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Так західні компанії у нас виготовляли табачку (дешева робоча сила і сировина під боком). Ті ж Прилуки.
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это не только они. это давняя украинская традиция... к сожалению
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Согласен,при порохе по три новости на год было таких.
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***,это просто табачный бизнес,а эти зеленые мрази просто взяли и все отобрали.
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Ось і правильно, що тютюнові корпорації виганяють. Тому що вони теж купували сировину у цих фермерів.
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А всі фермери порохоботи, і працівники табачок порохоботи.
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Ещё в 2016 году писали, что введение акциза на табачное сырье - незаконно и рубит под корень его выращивание, т.е. сельхозпроизводителя. Ещё на выращивание винограда и яблок акциз добавьте, и.к. из этого сырья тоже ведь подакцизную алкоголку делают.
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не верю, что незаконный, просто надо было поделиться с ментами.
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Сое сосов и прочих уродов, призывающих повесить, отравить, взорвать, а то и запретить Зеленскому есть шоколад - скоро на форуме добавится... Опять корыто уплыло...
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"группа лиц, которые без наличия разрешительных документов, отражения в бухгалтерском и налоговом учете и уплаты налогов организовали на территории региона выращивание сырья различных видов табака. В дальнейшем на специально организованном подпольном производстве, которое расположено на ферме близ табачных полей, с незаконно выращенного табака изготавливали фальсифицированное табачное сырье. "
Источник: https://censor.net.ua/p3157111
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Тобі як - просто відповісти, чи непросто, типу ось так?
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Пунктом 215.1 ст. 215 Податкового кодексу встановлено, що до підакцизних товарів належать, зокрема, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Опис підакцизних товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД, відповідні ставки акцизного податку, який справляється з таких товарів (продукції), визначено п. 215.3 цієї статті, щодо тютюно­вих виробів, тютюну та промислових замінників тютюну - пп. 215.3.2 зазначеного пункту.
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И шо интересно - нихто ж нэ знав, ни-ни. И орденоносное СБУ не знало. И не менее экипированное МВД... Ни одна соя ничего не знала.
И вот об этом тоже:
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ГОЛОВНЕ

У Вільнюсі затримали ексголову правління Державної продовольчо-зернової корпорації України
Сьогодні о 16:24•24 канал

Затриманого у Вільнюсі колишнього голову правління Державної продовольчо-зернової корпорації України Петра Вовчука розшукували детективи НАБУ з березня 2017 року. Вовчук - підозрюваний у справі про завдання ДПЗКУ понад 60 мільйонів доларів збитків. Зокрема, Вовчука підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, а також в отриманні хабаря, повідомила пресслужба НАБУ. Читайте також: Рада зняла недоторканність з Дубневича: у чому його підозрюють Що відомо про корупційну схему, до якої причетний Вовчук? За даними слідства, корупційну схему організували представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ. Згідно зі схемою, зерно, що належало держкомпанії, через низку суб'єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ грошей не отримала, зазнавши збитків на понад 60 мільйонів доларів.
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Подумаешь, каких-то ОДИН МИЛЛИАРД СЕМЬСОТ ТЫСЯЧ грн убытка государству. Затэ пэтроот. Соєво піднімав АПК неньки. Нормально так підняв. І собі є, і занести було, і анали та портали дуже чесних та не менше прямих соєвих новин можна кілька років годувати.
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Пора короче дома некоторым выращивать, иначе без курива останемся.
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Тепер будуть вирощувати медичну коноплю - це законно, на відміну від тютюну.
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Срочно перенаправить на расию братскаму народу.
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Ідійотізм і ідійоти! Ще й під керівництвом прокурорських придурків!!!
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не понимаю! это же не конопля...
почему нельзя выращивать табак ...даже в промышленных масштабах?
чем государство помогло? семенами, техникой, поливом, удобрением, посадкой-прополкой-сбором? чем? какие разрешительные документы? на что? на аренду земли? на ведение бизнеса? на использование химикатов? на семена? на свет-воду... на что???
почему дождались сбора урожая? а не на начальной стадии планировки-посева-полива??? почему тогда не объяснили и не потребовали оформить документы?
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