 Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операций "Акциз - 2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области была установлена группа лиц, которые без наличия разрешительных документов, отражения в бухгалтерском и налоговом учете и уплаты налогов организовали на территории региона выращивание сырья различных видов табака. В дальнейшем на специально организованном подпольном производстве, которое расположено на ферме близ табачных полей, с незаконно выращенного табака изготавливали фальсифицированное табачное сырье с использованием промышленного оборудования, обеспечивающего массовое производство.
По имеющейся информации, изготовленные из этого сырья табачные изделия планировалось реализовывать через сеть Интернет и переправлять контрабандой через границу для последующей продажи в странах Евросоюза.
На основании постановления суда проведен обыск указанных нежилых зданий и земельных участков, по результатам которого ликвидировано подпольное массовое производство подакцизных товаров, изъяты и согласно постановлению Херсонского городского суда наложен арест на табачное сырье в количестве более 91 тонны стоимостью почти 260 млн грн.
Досудебное следствие продолжается.
--------------
"группа лиц, которые без наличия разрешительных документов, отражения в бухгалтерском и налоговом учете и уплаты налогов организовали на территории региона выращивание сырья различных видов табака. В дальнейшем на специально организованном подпольном производстве, которое расположено на ферме близ табачных полей, с незаконно выращенного табака изготавливали фальсифицированное табачное сырье. "
Источник: https://censor.net.ua/p3157111
--------
Пунктом 215.1 ст. 215 Податкового кодексу встановлено, що до підакцизних товарів належать, зокрема, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.
Опис підакцизних товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД, відповідні ставки акцизного податку, який справляється з таких товарів (продукції), визначено п. 215.3 цієї статті, щодо тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну - пп. 215.3.2 зазначеного пункту.
И вот об этом тоже:
------------------
ГОЛОВНЕ
У Вільнюсі затримали ексголову правління Державної продовольчо-зернової корпорації України
Сьогодні о 16:24•24 канал
Затриманого у Вільнюсі колишнього голову правління Державної продовольчо-зернової корпорації України Петра Вовчука розшукували детективи НАБУ з березня 2017 року. Вовчук - підозрюваний у справі про завдання ДПЗКУ понад 60 мільйонів доларів збитків. Зокрема, Вовчука підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, а також в отриманні хабаря, повідомила пресслужба НАБУ. Читайте також: Рада зняла недоторканність з Дубневича: у чому його підозрюють Що відомо про корупційну схему, до якої причетний Вовчук? За даними слідства, корупційну схему організували представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ. Згідно зі схемою, зерно, що належало держкомпанії, через низку суб'єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ грошей не отримала, зазнавши збитків на понад 60 мільйонів доларів.
-----------
Подумаешь, каких-то ОДИН МИЛЛИАРД СЕМЬСОТ ТЫСЯЧ грн убытка государству. Затэ пэтроот. Соєво піднімав АПК неньки. Нормально так підняв. І собі є, і занести було, і анали та портали дуже чесних та не менше прямих соєвих новин можна кілька років годувати.
почему нельзя выращивать табак ...даже в промышленных масштабах?
чем государство помогло? семенами, техникой, поливом, удобрением, посадкой-прополкой-сбором? чем? какие разрешительные документы? на что? на аренду земли? на ведение бизнеса? на использование химикатов? на семена? на свет-воду... на что???
почему дождались сбора урожая? а не на начальной стадии планировки-посева-полива??? почему тогда не объяснили и не потребовали оформить документы?