 Незаконный табачный бизнес, ориентированный на европейские рынки, ликвидирован в Херсонской области: изъято сырье стоимостью почти 260 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз - 2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области была установлена группа лиц, которые без наличия разрешительных документов, отражения в бухгалтерском и налоговом учете и уплаты налогов организовали на территории региона выращивание сырья различных видов табака. В дальнейшем на специально организованном подпольном производстве, которое расположено на ферме близ табачных полей, с незаконно выращенного табака изготавливали фальсифицированное табачное сырье с использованием промышленного оборудования, обеспечивающего массовое производство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Партия табака для кальянов стоимостью более 1,5 млн грн изъята из незаконного оборота в Киеве. ФОТОрепортаж

По имеющейся информации, изготовленные из этого сырья табачные изделия планировалось реализовывать через сеть Интернет и переправлять контрабандой через границу для последующей продажи в странах Евросоюза.

На основании постановления суда проведен обыск указанных нежилых зданий и земельных участков, по результатам которого ликвидировано подпольное массовое производство подакцизных товаров, изъяты и согласно постановлению Херсонского городского суда наложен арест на табачное сырье в количестве более 91 тонны стоимостью почти 260 млн грн.





















Досудебное следствие продолжается.