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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:бензин (238) налоговая милиция (1772) ГФС (3458)

 Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками СУ ГУ НП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева прекратили деятельность двух незаконных производств горюче-смазочных материалов на территории столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины установлено одну из местных компаний, должностные лица которой организовали подпольные производства ГСМ на территории двух киевских нефтебаз. В дальнейшем незаконно изготовленное горючее реализовывали через ряд подконтрольных компаний.

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По результатам обысков, проведенных на территории указанных нефтебаз, в офисном помещении и по месту жительства фигурантов деятельность подпольных производств прекращена. Кроме того, изъяты почти 1,2 тыс. тонн дизельного топлива, 23 тонны газового конденсата, используется для переработки в дизельное топливо, печати и факсимиле группы подконтрольных компаний, через которые осуществлялась реализация ГСМ, черновые записи, документы финансово-хозяйственной деятельности.

Изъятые ГСМ и газовый конденсат общей ориентировочной стоимостью более 35 млн грн переданы на ответственное хранение.

Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн 01
Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн 02
Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн 03
Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн 04
Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн 05
Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн 06
Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн 07
Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн 08
Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн 09
Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн 10
Два подпольных производства горюче-смазочных материалов ликвидированы в Киеве: изъята продукция стоимостью более 35 млн грн 11

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3157094
 
 
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Отак і живуть податківці - що забрали - то й своє. Нічого не виробляють, зате живуть як Ленін обіцяв - у комунізмі.
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Нелегально розбавляли бензин спиртом і відправляли на автозаправки БРСМ, Мотто та на купу інших говнобрендів.
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и шо, наладили производство лубриканта для рады, кабмина и офиса зели в галактических масштабах?
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А как ещё в этой стране можно делать бизнес,только подпольно,решения суда нет,а имущество отобрали и прикарманили,ничего со времен потроха не поменялось.
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