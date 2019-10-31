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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ПДЧ (54) Порошенко (17859) членство в НАТО (339) Столтенберг (702)

 Пришло время добиться Плана действий по членству в НАТО и выполнить его, - Порошенко. ФОТО

Только членство в НАТО гарантирует Украине мир и безопасность.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-президент, нардеп ("ЕС") Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Двери НАТО остаются открытыми, но дорога к членству в НАТО не является легкой. Для тех, кто хочет этого - необходимо иметь преданность и осуществлять значительные реформы", - процитировал Порошенко выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга в Раде.

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"Полностью согласен со словами Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. И только членство в НАТО гарантирует нам мир и безопасность. Поэтому пришло время добиться Плана действий по членству в Альянсе и выполнить его", - заявил Порошенко.

Пришло время добиться Плана действий по членству в НАТО и выполнить его, - Порошенко 01
Пришло время добиться Плана действий по членству в НАТО и выполнить его, - Порошенко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3157063
 
   
 Топ комментарии
 
началась истерика у зебилов и тролей из лахти?)) браво!
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Ща ЗЕдурники и Лахта задымят всю ветку своими негодованиями.)))))
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офшоры, они такие:
ФБР расследует дело бени коломойского и его куклы моники зе!лоха в воровстве 470 млрд.долларов США, в т.ч. в сотрудничестве с путиным по выводу денег из рф:
Коломойский и Боголюбов провели через офшорные счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

...Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
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Столтенбергу разве не в западло обниматься с мародером.
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Значит он тоже мародер))) ограбил НАТО. Пойди расскажи это лохам которым 24-42-69-73
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Свиночолый все прикидывается дурачком.
Прекрасно понимая, что военный конфликт и спорные территории, а так же блокировка Венгрии ставят крест на любые попытки туда вступить.
Ну ладно свин - он просто работает на свой электорат. Но неужели его тупой электорат этого не понимает?
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Поддерживаю, что сивохрячина как всегда, пиарится. Но не поддерживаю, а считаю тупой кремлевской пропагандой позицию о непринятии в НАТО. Кипр например, принят. Да и в документах НАТО такого запрета нет. Сами же *********** еврошлюшки не вечные. Как и ***** со своей конченой каSSапией.
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1) Не примут именно страну с действующим военным конфликтом, так как она автоматически станет головной болью для всех остальных.
Если в 2008 не приняли ни в каком виде, когда экономика была гораздо мощнее и без военного конфликта, то сейчас и подавно не станут.
2) Венгрия никуда с карты не исчезнет, это очередной конфликт интересов тоже на десятки лет, пока кто-то не уступит.
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пЕТЯ рассказывает об НАТО когда оторван от корыта, когда он в корыте есть дела поважнее Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6103
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Только появляется Порошенко где-то в статье сразу вся харкотина всплывает 😂😂😂шо козломордые твари горит у вас от Пороха 🙋🙋🙋
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а о чем им еще говорить,о "подвигах" моники?
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серьёзно , пришло время ...а где оно 5 лет твоего свиноводства ходило ?
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в те 5 лет такой ***** которая творится сейчас небыло так что обтекай зебил
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"Настав час"... Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2553 Що ж він ПЯТЬ РОКІВ при тобі не наставав? Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1907
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Порохоскот избегает ответов на подобные вопросы.
Как будто их ненаглядный жирный вождь вовсе и не был президентом 5 лет.
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Потому что ты в схроне просидел 5 лет. За это время в армии внедрено более 200 (!) стандартов надо! Это по одному каждые 9 дней. Тебе мало? Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7383
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Потому что ты 5 лет в схроне просидел! За это время в армии внедрено более 200 (!) стандартов НАТО. Это по одному стандарту каждые 9 дней. Тебе мало? Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3727
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От кого конкретно энтот свинорыл хочет добиться плана действий?
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как он посмел забыть про клоуна?? он ведь не лох )))
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Пришло время до недавна мародёрствовавшему Порохатому Барыге "сидіти, як срака в гостях"©, то есть тихо-тихо.
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Скоро кучерявого хряка посодют на кукан.
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Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко - Цензор.НЕТ 805))))))))Після свого виступу, який відбувався під час засідання комісії Україна-НАТО генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відкрита для преси частина засідання закінчена, забувши, що ще не виступив президент України Володимир Зеленський.Однак генсек НАТО поспішив виправити помилку і надав слово українському лідеру.
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Тупі порохоботи завивають немов вурдалаки . Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9128
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Доброго дня , Україно без брехуна порошенка і йолопа януковича !
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Почти никогда не слушал Пороха, из-за сочного и гипертрофированного пафоса в его речах. Но сейчас даже соскучился по уверенности, забористой яркости и хорошему литературному стилю его выступлений. На фоне гопнических зе-блеяний собачки Коломойского, Порох кажется образцом ораторского искусства и в принципе вороватым, но хорошим, крепким президентом, по сравнению с прокацапским турбохаосом команды президента Коломойского.
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Лучше б ты бухал последние пять лет, хотя ты и бухал.
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Фабрики свої будує на расеє, але дуже сильно хоче в НАТО )))
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