 Пришло время добиться Плана действий по членству в НАТО и выполнить его, - Порошенко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-президент, нардеп ("ЕС") Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Двери НАТО остаются открытыми, но дорога к членству в НАТО не является легкой. Для тех, кто хочет этого - необходимо иметь преданность и осуществлять значительные реформы", - процитировал Порошенко выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга в Раде.
"Полностью согласен со словами Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. И только членство в НАТО гарантирует нам мир и безопасность. Поэтому пришло время добиться Плана действий по членству в Альянсе и выполнить его", - заявил Порошенко.
Прекрасно понимая, что военный конфликт и спорные территории, а так же блокировка Венгрии ставят крест на любые попытки туда вступить.
Ну ладно свин - он просто работает на свой электорат. Но неужели его тупой электорат этого не понимает?
Если в 2008 не приняли ни в каком виде, когда экономика была гораздо мощнее и без военного конфликта, то сейчас и подавно не станут.
2) Венгрия никуда с карты не исчезнет, это очередной конфликт интересов тоже на десятки лет, пока кто-то не уступит.
Как будто их ненаглядный жирный вождь вовсе и не был президентом 5 лет.