EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2518  19
Все про:боеприпасы (1280) Львовщина (1766) СБУ (13952) Херсонщина (829)

 Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во Львовской и Херсонской областях Служба безопасности Украины выявила места незаконного хранения арсеналов оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В г. Борислав (Львовская область) из схрона, обустроенного в нежилом здании, правоохранители изъяли 400-граммовую тротиловую шашку, автомат АК-47, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним. Тайник была обустроена вблизи нефтяных скважин. Оружие и боеприпасы были упакованы в мешки и скрытые между бетонными плитами.

Из тайника недалеко от г.Новая Каховка (Херсонская область) изъято восемь выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, девять гранатометных выстрелов, четыре взрывных механизма, пять корнеплодов и кумулятивных зарядов.

Также обнаружена 200-граммовая тротиловая шашка, граната и более шестнадцать тысяч патронов различного калибра.

В обоих случаях в пределах уголовных производств по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины продолжаются следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасатели обезвредили за неделю 689 взрывоопасных предметов на Донбассе, - штаб ОС

Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ 01
Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ 02
Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ 03
Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ 04
Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ 05
Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3157022
 
 
 Топ комментарии
 
Самі заклали і самі знайшли...? Зірочка, медаль, підвищення по службі?
 показать весь комментарий
 
Бандери готуються зустрічати рускамір.
 показать весь комментарий
 
"....Из тайника недалеко от г.Новая Каховка (Херсонская область) изъято восемь выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, девять гранатометных выстрелов, четыре взрывных механизма, пять корнеплодов и кумулятивных зарядов...."
Корнеплодов Карл, корнеплодов!!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а 5 корнеплодов это от колхозов эхо осталось ?
 показать весь комментарий
 
 
Это их транслейт так перевёл фразу "п'ять окопних та кумулятивних зарядів".
Фиг его знает, чем они переводят, специально попробовал разные переводчики: гугль и яндекс переводят как "окопный", бинг - как "траншейный".

Шо у них за переводчик, у которого "корнеплоды" получились - хз.
 показать весь комментарий
 
Самі заклали і самі знайшли...? Зірочка, медаль, підвищення по службі?
 показать весь комментарий
 
 
А на "резюме" чого номерки замалювали? Це постріл вже світився у "розкриттях схронів" сбу?
 показать весь комментарий
 
 
а може це ученія? одні ховають, а інші мають занйти сховане.
 показать весь комментарий
 
 
опять занимаются показухой чето херь замотанная черным скотчем даже не замазанная землей))
 показать весь комментарий
 
ви давно землю копали? - зараз земля суха - дощі не йдуть.
 показать весь комментарий
 
Бандери готуються зустрічати рускамір.
 показать весь комментарий
 
 
Тайники не трогайте - они на Новый год!
 показать весь комментарий
 
 
"....Из тайника недалеко от г.Новая Каховка (Херсонская область) изъято восемь выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, девять гранатометных выстрелов, четыре взрывных механизма, пять корнеплодов и кумулятивных зарядов...."
Корнеплодов Карл, корнеплодов!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
тоже поржал. они там боевые буряки или разрывную морковку выкопали ?
 показать весь комментарий
 
 
ну на Львовщине понятно - положите де лежит, а вот на Херсонщине - чьи они?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх