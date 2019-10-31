 Тайники с военными средствами поражения найдены на Львовщине и Херсонщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В г. Борислав (Львовская область) из схрона, обустроенного в нежилом здании, правоохранители изъяли 400-граммовую тротиловую шашку, автомат АК-47, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним. Тайник была обустроена вблизи нефтяных скважин. Оружие и боеприпасы были упакованы в мешки и скрытые между бетонными плитами.

Из тайника недалеко от г.Новая Каховка (Херсонская область) изъято восемь выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, девять гранатометных выстрелов, четыре взрывных механизма, пять корнеплодов и кумулятивных зарядов.

Также обнаружена 200-граммовая тротиловая шашка, граната и более шестнадцать тысяч патронов различного калибра.

В обоих случаях в пределах уголовных производств по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины продолжаются следственные действия.

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