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 Общество, Фоторепортаж
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 В аэропорту Днепра проходят совместные антитеррористические учения силовых ведомств. ФОТОрепортаж

В аэропорту Днепра проходят совместные учения силовых ведомств по антитеррористической деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"В Днепре правоохранители подняты по тревоге для задержания террористов в аэропорту города. По такому сценарию проходят совместные учения силовых ведомств по антитеррористической деятельности", - сказано в сообщении.

В аэропорту Днепра проходят совместные антитеррористические учения силовых ведомств 01

Отмечается, что задачей гвардейцев было блокировать первую группу злоумышленников, а кинологи занимались поиском других. В это время боевая бронированная машина Нацгвардии доставила штурмовую группу спецподразделения "КОРД" Национальной полиции Украины в здание, в которой якобы находятся террористы.

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В аэропорту Днепра проходят совместные антитеррористические учения силовых ведомств 02
В аэропорту Днепра проходят совместные антитеррористические учения силовых ведомств 01
В аэропорту Днепра проходят совместные антитеррористические учения силовых ведомств 04
Фото: МВД/Facebook

В аэропорту Днепра проходят совместные антитеррористические учения силовых ведомств 05

Источник: https://censor.net.ua/p3156998
 
   
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"Компания отца нового министра обороны Загороднюка выиграла аукцион на нефтегазовую площадь в Луганской области" паздравляю

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....уже ждете мирных вжопучленцев ...ну - ну....скоро сепарня с автоматами расползется по всей стране...
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А шо они возле коровника делают? И вообще цензор у вас не новости а старости , они еще вчера там все бегали )))))
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